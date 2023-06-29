Апофеоз человеческой глупости: Вахтер одним движением уничтожил результат 20 лет научных исследований

В суд Нью-Йорка наконец-то ушел иск на миллион долларов. Фото: Shutterstock

Вам не нравится охранник, который пририсовал картине глаза? У нас есть история получше. В суд Нью-Йорка наконец-то ушел иск на миллион долларов. Вахтер в Политехническим институте Ренсселера, ночью обходя владения, просто выдернул вилку из розетки и разморозил холодильник, в котором почти четверть века хранились уникальные клеточные культуры. Утром лаборанты в панике принялись спасать из текущего всеми щелями холодильника, что можно, но ничего было уже не можно. Бактерии, клетки и прочие рибосомы восстановлению не подлежат.

Вся эта заваруха – просто апофеоз какого-то невероятного идиотизма, и вахтер даже не выглядит самым придурковатым. Впрочем, судите сами.

Лаборатория, о которой речь, чем-то там занимается. Мы внимательно перечитали иск, потом изучили сайт самой лаборатории. Что-то делают ребята, работу работают. Как у Стругацких, НИИ ЧАВО. Вроде бы они хотели сделать солнечные батареи живыми. Чтобы энергию вырабатывал не бездушный кремний, а веселые, улыбающиеся вирусы и нематоды. Что ж, дело хорошее. Заряжаешь мобильник, а зарядка тебе, «привет, отличные денек, не правда ли». И этим делом ни шатко, ни валко, они заняты давно. Возможно, как раз 20 лет.

Подопытные клетки хранились в холодильнике при минус 80-ти градусах. В 2020 году холодильник, который столько лет служил верой и правдой (не тот ли это, советский агрегат, который у тебя на даче и «все еще работает») принялся противно пищать. Приспустив очки, эскулапы микробьих душ обнаружили, что температура повысилась до минус 78.

Два градуса туда, два градуса сюда – это как на овощном рынке, усушка-утруска, допустимо. Тем не менее, ученые срочно написали «Мужу на час», приезжайте, выручайте. Но ремонтники сказали, что нынче пандемия, все сидят по домам в респираторах и с огнеметами, и никто никуда даже не шевельнется. Терпите.

Терпение и труд все перетрут, резонно рассудили исследователи, и пошли на чрезвычайно инновационный шаг. Они взяли лист бумаги, фломастер, и написали на листе буквально следующее: «Этот холодильник издает звуки, потому что находится в ремонте. Пожалуйста, не трогайте его и не отключайте. Его не надо протирать. Если вам надоел звук, вы можете на 5 секунд нажать кнопку, и звук на время пропадет».

Темной ночью 14 сентября 2020 года вахтер, он же охранник, он же уборщик, словом, специалист широкого профиля, обходил пустую лабораторию. Холодильник стоял на своем месте и заливался хриплым соловьем. «Не дело это», подумал вахтер, и внимательно прочитал бумажку. Поскольку выносить жужжание не было никакой пролетарской мочи, охранник попытался нажать кнопку, но ничего не случилось. Тогда он просто вынул вилку из розетки.

Из допросов стало понятно, что вахтеру ничего не понятно. «Ну стоит какая-то дура, я ее того, она и заткнулась, а чо такого». Как ты не понимаешь, пока космические корабли бороздят просторы Вселенной… «Ой, не грузи, начальник».

Из иска следует, что охраннику ничего не будет. Почему иск три года рожали? А почему 20 лет что-то в холодильнике хранили? Микроб спит, служба идет. Иск подан к компании, которая наняла вахтера и послала его работать в институт. Плохо обучила! Сумма иска – миллион долларов плюс проценты, пени, штрафы и алименты (шутка). Нет чтобы понять и простить. Мы будем следить за громким делом. Возможно, к 2030 году приговор и вынесут.