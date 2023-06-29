Зеленский "добивает" население Украины: На передовую отправится новая партия "пушечного мяса"

В среду Верховная рада Украины сократила перечень отсрочек от мобилизации. Фото: REUTERS

Катастрофические потери ВСУ вынуждают Зеленского принимать новые непопулярные решения. В какой степени непопулярные, это еще тот вопрос. То есть когда ситуация касается конкретного человека, то он и его родственники начинают выражать недовольство хотя бы в соцсетях и с анонимных аккаунтов. А пока речь идет о других, то все ощущается, как будто все так и должно и быть, и все идет по плану. Именно такая ситуация сейчас сложилась с работниками учебных заведений и научными сотрудниками, которые вдруг стали получать массово повестки о необходимости явиться в местный ТЦК (Территориальный центр комплектования – украинский аналог российских военных комиссариатов) для прохождения медицинской комиссии. По факту это означает в большинстве случаев вручение повестки и мобилизацию.

При этом, многие украинцы, которые не являются сами работниками образования или научными сотрудниками, считают, что в этом нет ничего страшного, "на фронте много и доцентов, и профессоров, и все справно воюют", "Батькивщину защищать необходимо, будь ты хоть профессором", "селюков вычистили уже всех, в селе мобилизовывать вже некого, треба взяться за интеллигенцию". Что характерно, письма из ТЦК стали приходить уже не просто по каким-то домашним адресам, а и непосредственно в сами учебные заведения.

При этом, эксперты отмечают, что еще в прошлом году Верховная рада Украины приняла закон об отсрочке от призыва "научно-педагогических сотрудников вузов, и учреждений профтехобразования, которые работают не менее, чем на 0,75 ставки". То есть по логике они не должны были бы подлежать мобилизации. Но есть один нюанс – закон в силу пока так и не вступил: еще в прошлом году он был после голосования направлен на подпись президенту Украины, но Влад (мы же помним, они теперь европеец, а не Володымыр) Зеленский так его и не подписал. Даже после того, как были собраны подписи под петициями с просьбой подписать закон или ветировать его, Зеленский не обратил на петиции никакого внимания, хотя по закону должен был отреагировать. Это вам не перенос Рождества или повальное внедрение английского, тут у Зеленского холодный расчет: профессор – это как кролики (которые не только мех), не только научные знания, но и 70-90 кг. "пушечного мяса" в живом весе.

Кстати говоря, в среду Верховная рада также сократила перечень отсрочек от мобилизации, то есть расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Если раньше освобождению от мобилизации подлежали лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью 1 или 2 группы, то согласно новым поправкам освобождать от мобилизации военнообязанных будут только в том случае, если у их родственника-инвалида нет других близких, которые обязаны осуществлять за ними уход и присмотр. А если хоть один такой родственник имеется, то извольте под ружье и вперед, в атаку, за Зеленского. Кстати, этим же решением парламент Украины окончательно лишил украинских военных всех доплат, как этого требовал МВФ.

Последние решения украинской власти абсолютно четко показывают, что мобилизационный ресурс Украины резко сократился, и тенденция сохраняется. По приведенным украинскими экспертами данным, Киеву необходимо мобилизовать в ВСУ до конца лета уже не 40-50 тысяч военнослужащих, а 70-90 тысяч. И большая проблема, где их брать. Не сказать, что на Украине закончились мужчины призывного для мобилизации возраста, но большая часть их уже откупилась, а многие из когорты "неприкосновенных" даже зажигают по ночным клубам и прочим увеселительным заведениям.

Украина подходит к рубежу, за которым новые волны мобилизации уже не могут покрывать потери в ходе боевых действий. Грубо говоря, из строя выбывает больше, чем могут пополнить. Дефицит живой силы для мобилизации будет только нарастать, и тут уже не до профессорских мантий. Тем более, что Запад вполне устраивает ликвидация образования и научного потенциала Украины, потому что ему от этой страны нужны только солдаты. Кстати говоря, ужесточение условий пребывания украинских беженцев в некоторых европейских странах часть экспертов связывает с тем, что это произошло и по инициативе МИД Украины с целью вынудить военнообязанных граждан Незалежной вернуться домой, где они попадут в цепкие лапы украинских военкомов и пополнят ряды ВСУшников.

Потому что до последнего украинца.