«73% россиян считают, что отечественные продукты не хуже или лучше импортных»: возможности развития бизнеса обсудили на форуме «Сильные идеи для нового времени»

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Региональные и федеральные меры поддержки российских брендов и формирование механизмов их продвижения на российском рынке обсудили участники панельной сессии «Траектория роста: практики поддержки отечественных брендов», которая состоялась на форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум организован Агентством стратегических инициатив совместно с фондом Росконгресс и проходит уже в третий раз. Впервые в 2023 году в рамках форума пройдет конкурс брендов, на который было подано более 5 000 заявок от предпринимателей из 85 регионов России.

Модератором сессии выступил заместитель операционного директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Илья Мамыкин.

СТАВКА НА РОССИЙСКОЕ

Участники дискуссии обсудили вопросы, связанные со становлением российских брендов и особенностями восприятия их потребителями, а также необходимые шаги для создания сильного российского бренда, вопросы качества и финансовой поддержки предпринимателей. Большинство экспертов высказалась за развитие платформы для развития российских брендов и создание «единого окна» для получения мер поддержки на федеральном и региональном уровне.

Напряженная геополитическая обстановка за пределами России нарушила логистические цепочки и способствовала выводу технологий из России, но также создала стимулы и возможности для развития отечественных брендов. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 85% потребителей хотят появления новых сильных российских брендов, в первую очередь, в продуктах питания и напитках, бытовых товарах, строительных материалах.

«Согласно результатам всероссийского социологического исследования, проведенного ВЦИОМ совместно с Роскачеством, 73% россиян считают, что отечественные продукты питания не хуже или лучше по качеству по сравнению с импортными. Так должно быть во всех товарных категориях, – убежден руководитель Роскачества Максим Протасов. - Необходимо обеспечить эффективность производителей и высокое качество их продукции, а также системное продвижение лучших отечественных товаров. Предлагаю создать платформу для развития отечественных брендов на базе страновой идеологии. Такая рабочая группа может быть сформирована при АСИ, и мы готовы принять в ней участие».

ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКИ

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев рассказал о существующих мерах поддержки компаний малого и среднего бизнеса, благодаря которой многие компании смогли расширить производство, наладить выпуск новой продукции или увеличить штат сотрудников – выйти на новый качественный и количественный уровень.

«За последний год Корпорация МСП смогла добиться большей таргетированности в мерах поддержки предпринимателям. Это означает, что целевую помощь и поддержку получил реальный сектор экономики – компании, предприниматели, самозанятые, которым она необходима больше всего, - сообщил Кирилл Коломийцев. – Рост бизнеса является одним из узких мест в программах государственной поддержки, имея ряд барьеров в регулировании, и здесь необходимо решить задачи органичного и безболезненного перехода бизнеса из одного статуса в другой. Для этих целей мы развиваем механизмы, которые позволили бы растущим компаниям получать необходимые меры поддержки и финансирование на льготных условиях».

Важная составляющая всех программ поддержки – федеральных, региональных и частных инициатив – это поддержка в продвижении на внутреннем и внешних рынках. Здесь, как отметили выступающие, важно соотносить количество оказываемой помощи и возможности компании обеспечить увеличение потока заказов необходимым уровнем сервиса и объемом производственных мощностей.

В продолжение темы поддержки бизнеса глава АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала о реализации программ продвижения в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» и «Экспорт»: «По данным ФНС в России зарегистрировано около 6 млн предпринимателей малого и среднего бизнеса. Это огромный потенциал роста российских брендов, которым требуются программы продвижения. По каждому из этих проектов совместно с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром реализуются цифровые сервисы и платформы, работающие по принципу «единого окна». Они направлены на поддержку предпринимателей в рамках стратегии продвижения и выстраивания коммуникации бренда с потребителями на внутреннем рынке и за рубежом».

«СДЕЛАНО В МОСКВЕ»

Создание сильного бренда основывается на качестве производимого продукта и коммуникации с потребителем посредством сервиса, дополнительных услуг и правильно выбранных каналов коммуникации, через которые продвигается продукт и ценность бренда. В начале работы панельной сессии, руководитель Роскачествоа Максим Протасов отметил, что бренды могут объединять и разобщать общества, используя образы и культурный код свойственный той или иной группе людей. Эту особенность необходимо использовать, создавая сильные российские бренды и программы продвижения. А генеральный директор «Майер Групп» Константин Майор в своем выступлении заявил, что компания будет оказывать поддерживать те бренды, которые продвигают национальные идеи и образы.

«Мы должны помогать этим брендам развиваться и идти к потребителям. Те предприниматели, которые создают новые бренды должны иметь опору на компании, которые специализируются на продвижении и которые смогут их поддержать на пути к потребителю», - отметил генеральный директор «Майер Групп».

Основным трендом в продвижении отечественной продукции на внутренних и внешних рынках стали маркет-плейсы. По мнению Константина Майора, маркет-плейсы – это формат, нашей жизни, который позволяет экономить деньги и время потребителям и позволяет быстро продвигать свои товары «в моменте», не требуя дополнительных расходов на содержание точек продаж и выхода в торговые сети. В настоящее время на крупнейших электронных торговых площадках работает порядка 1 миллиона предпринимателей, 80-90% из них – представители МСП. Таким образом, каждый пятый предприниматель работает на маркет-плейсе.

«Предприниматель, благодаря маркет-плейсу может заниматься ключевыми для себя вопросами, не отвлекаясь на вопросы логистики, распределения товаров, могут взаимодействовать с каждым клиентом лично. А регионы могут продвигать свою продукцию через специальные инструменты, такие как «региональные витрины». В этом году мы запустили витрину «Сделано в Москве» и планируем расширять его географию в будущем. Такие проекты, используя репутацию площадки, будут способствовать повышению доверия и узнаваемости российских брендов, оказывать поддержку региону», - отметил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев.

Участие в сессии также приняли заместитель председателя правительства Новгородской области Оксана Белобрылова и старший вице-президент, директор по внешним связям Промсвязьбанка Вера Подгузова. Спикеры поделились с участниками успешными кейсами в работе с российскими брендами. Так, Оксана Белобрылова, рассказала об особенностях региональной программы развития брендов и существующих финансовых и нефинансовых инструментах поддержки предпринимателей. В свою очередь, директор по внешним связям Промсвязьбанка Вера Подгузова привела пример работы компании в рамках инициатив, которые существуют в программе поддержки клиентов банка для развития отечественных марок.