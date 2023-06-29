Геннадий Онищенко: Назначить штраф, чтобы не плевали на улице, легко - раз плюнуть. А кто за этим будет следить

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как уже сообщала «КП», Ярославская область стала первой в России, где ввели штраф за плевки в общественном месте.

«Кроме нас, — заявил глава региона Михаил Евраев, — такая административная ответственность действует в Сингапуре и Казахстане».

…- Геннадий Григорьевич, штраф за плевок - 1500 рублей, — поделился я новостью с известным доктором и общественным деятелем Геннадием Онищенко. - Как бы вы прокомментировали такой великий почин? С медицинской точки зрения…

- Великим почином это трудно назвать. А каким нормативным актом это введено? Это что, закон думы областной или это распоряжение?

- Полагаю, что это - административное распоряжение. Если повторно плюнешь, в два раза увеличивается штраф. Причём - по всей области нельзя плевать. Как вам это?

- Обожди. Назначить штраф, чтобы не плевали на улице, легко - что называется, раз плюнуть. А кто за этим будет следить? Полиция? Но это - федеральный орган. Местные инструкции - не для них.

- Да и полицейские, бывает, сами тоже плюются.

- Потому что, если это будет просто декларация, плевки не остановить. И тут, поскольку ты уже на первое место поставил, так сказать, медицину, как это - с точки зрения медицинской…

Ну, единственное, что тут нужно будет дифференциально подходить. Потому что, хотя это достаточно редкое явление, гиперсаливация может быть у кого-то.

- Это что такое?

- Гиперсаливация – избыточная репродукция слюны у человека. Есть еще и определенные заболевания, например, туберкулез, где мы для больных с открытой формой рекомендуем иметь специальное устройство, чтобы они делали это, когда у них возникнет потребность, в публичных местах да и в квартире…

- Поближе трубочку.

- Обожди. Там поручение надо дать тоже и просвещению.

- Это надо…

- Обожди. Воспитателям, пусть детям и молодым людям внушается, что плеваться в общественном месте – это некультурно. Я могу вырасти и просто не знать об этом. Потому что это тоже вариант, что нужно не с конца начинать штрафовать, а надо все-таки воспитывать людей.

- А если человек от огорчения просто плюнул? У нас же есть поговорка: да плюнь ты на это!

- Поговорка есть, но она не предполагает непосредственно совершения этого не очень культурного акта. Это просто формула речи. Поэтому, у нас есть еще другие рекомендации по другим выступающим органам, чтобы их тоже использовали для того, чтобы отвлечь человеческую психику от той пагубы, которая на него накинулась, и он пребывает в подавленном состоянии. Поэтому давайте…

- Или говорят: расплевались. Значит – поссорились. А вот смотрите, в Сингапуре…

- Еще предлагают кое-что положить на что-то там. Это тоже бывает. Но не в этом дело. Мотивация Сингапура в чем состояла?

- А там 500 долларов налагается на тех, кто на улице выплюнул жвачку, ибо она плохо оттирается, и тратится большой объем дефицитной воды.

- Видишь, у них прагматический подход. В Ярославле точно недостатка с водой нет. Я так понимаю, что здесь в основу заложена нравственная составляющая…

- Как скажете. Я понял.

- А, вообще в принципе, ну, что ж, я поздравляю.

- То есть главное, что это не наплевательская тема? Давайте похвалим власти.

- Как раз она наплевательская в прямом смысле. Потому что запрещается плевать.

- Антиплевательская. Спасибо огромное. Очень приятно было из уст академика - все это. А вот еще сморкаются, бывает, публично, сморкаются… Как бы вы к этому?

- Высморкаться в носовой платок – это нужно. Или - в салфетку. Но не на мостовую!

- Понял!

- А так - инициатива похвальная.

- Тьфу - тьфу! Не сглазить!