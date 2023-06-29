Россияне стали жить дольше

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В России выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни, ОПЖ (такой профессиональный термин используют демографы). Сейчас этот показатель составляет 73,4 года, что даже выше допандемийного уровня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В то же время продолжительность здорового периода жизни в нашей стране значительно меньше - в среднем 60,7 лет. Об этом рассказала на одной из сессий ПМЭФ-2023 директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

На днях свежие демографические данные опубликовал и Росстат. Так, ведомство сообщило, что по итогам 2022 года в России снизилась смертность от старости - более чем на 60%. Что означает такой феномен? Какие положительные сдвиги помогают нам жить дольше? И какие изменения в продолжительности жизни прогнозируются в дальнейшем? Об этом читайте в интервью «Комсомолки» с профессором-геронтологом Юрием Коневым.