Наркокартель объявил войну региональным властям: бандиты захватили 16 полицейских и требуют "расплаты за грехи"

Родственники похищенных полицейских утешают друг друга и молятся о спасении. Фото: REUTERS

В мексиканском штате Чьяпас преступники атаковали служебный автобус с сотрудниками полиции и взяли в заложники часть из них, сообщает издание Proceso.

В ходе официального выступления министр безопасности и гражданской защиты штата Габриэла Сепеда Сото уточнила, что в автобусе ехали 33 административных сотрудника министерства, 17 из которых были женщины. По словам потерпевших, их автобус был остановлен группой машин с вооруженными людьми, которые заставили мужчин выйти из автобуса и следовать за ними.

Сепеда добавила, что недалеко от места похищения уже были задержаны двое мужчин, предположительно причастных к преступлению. Сейчас в поисках полицейских задействованы более тысячи сотрудников силовых структур, в том числе из министерства обороны, национальной гвардии и прокуратуры. Их также консультируют специалисты из Мехико.

Вместе с тем похитители распространили в социальных сетях видео, на котором пропавшие полицейские передают требование об отставке трех сотрудников министерства общественной безопасности штата Чьяпас. Согласно информации бандитов, они работают на местную ячейку картеля Синалоа [самого крупного наркокартеля Мексики – прим.ред.].

На втором видео один из похищенных обращается к названным сотрудникам министерства и требует передать их «шефу Пульсерасу», лидеру местной ячейки Синалоа, чтобы тот освободил невиновную похищенную женщину.

«Праведники не должны расплачиваться за грешников», – хором закричали полицейские в окружении вооруженных автоматами похитителей.

Сепеда отметила, что ее министерство находится на постоянной связи с семьями похищенных сотрудников, а специальная группа непрерывно оказывает им эмоциональную поддержку.