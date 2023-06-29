Михаил Мишустин, премьер-министр России: «Страна получает подарок, значение которого сложно переоценить»

29 июня - День кораблестроителя. В праздничный день на судоверфи «Звезда» прошла церемония передачи заказчику танкера «Академик Губкин» и спуск на воду танкера «Восточный проспект», в котором принял участие председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Сегодня, благодаря вам, российский гражданский флот, да и вся страна получает подарок, значение которого сложно переоценить. Из бухты «Большой Камень» отправляется танкер нового поколения «Академик Губкин». А еще один под названием «Восточный Проспект» спускаем на воду. Они спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Сделаны на верфи «Звезда» по передовым технологиям», - отметил глава федерального кабинета министров.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению Президента России консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу, заключив контракты на строительство 28 судов.

«Несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили. Не было мощностей, - напомнил Михаил Мишустин. - Теперь на Дальнем Востоке уверено развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими задачами, необходимыми для освоения Северного морского пути, трудятся профессионалы своего дела, применяется новейшее оборудование».

Отметим, что «Академик Губкин» - четвертый крупнотоннажный танкер серии «Афрамакс». Передан компании «Роснефтефлот», дочернему предприятию «Роснефти». «Академик Губкин» успешно прошел ходовые испытания. Все оборудование отработало в штатном режиме, без замечаний со стороны представителей Морского регистра судоходства и заказчика. После церемонии «Академик Губкин» вышел из акватории Большого Камня в первый полноценный рейс.

Напомним, нефтеналивные суда типа «Афрамакс» усиленного ледового класса предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, грузоподъемность – 114 тыс. тонн. Суда этого типа впервые в России построены на «Звезде». Всего в портфеле судоверфи заказы на 12 танкеров этого типа, 10 из них – для «Роснефтефлота». Три первых «Афрамакса» уже выполняют регулярные рейсы.