Старшеклассники стремятся к идеалам: В СПбГУП чествовали победителей федерального культурного проекта «Наследники академика Д. С. Лихачева»

Учителя и ученики – победители федерального этапа проекта. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Владимир Путин говорил: «Мы гордимся тем, что Дмитрий Лихачев был нашим современником и соотечественником. Трудно переоценить вклад этого выдающегося ученого». То, что мысли и труды гения вечны и остаются актуальными по сей день, доказал Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), запустив проект «Наследники академика Д. С. Лихачева: университет - учителю, учитель - ученику». Несколько месяцев школьники 10-11 классов из 20 регионов России постигали мудрость ученого через передовые форматы интернета, хорошо знакомые молодежи. 27 июня региональные организаторы и участники проекта собрались в стенах СПбГУП, чтобы подвести итоги и наградить победителей. Рассказываем как это было.

СКАЗАНО

- Миссия университетов - не допустить, чтобы распалась связь времен, - отметил академик Александр Запесоцкий.

Гуманитарный университет профсоюзов сделал модным блогером академика Лихачева, показав, что статус блогера в России имеет огромные перспективы роста

ВЕЛИКИЙ БЛОГЕР

Если бы Дмитрий Сергеевич дожил до наших дней, то он наверняка бы стал настоящей звездой интернета. Жизненные мудрости, афоризмы и меткие замечания самого крупного отечественного мыслителя двадцатого века идеально ложатся в короткие строки постов социальных сетей и блогов. Было очевидно: при правильном подходе это и сегодня привлечет миллионы! Чтобы соединить прошлое и настоящее ректор Гуманитарного университета профсоюзов, Лауреат премии Правительства России в области образования Александр Запесоцкий разработал проект «Наследники академика Д. С. Лихачева: университет - учителю, учитель - ученику». Идею оценили в Президентском фонде культурных инициатив и поддержали грантом.

- Суть работы педагога - делать детей лучше, - уверен академик Александр Запесоцкий. - Для этого нужно на уроках предлагать истинные идеалы в убедительной форме. Гуманитарный университет профсоюзов проделал серьезную научно-аналитическую работу и адаптировал материалы о Дмитрии Лихачеве для молодежи. В результате школьникам показали, что можно не следить за блогерами, рассказывающими о том, какую помаду выбрать, а самому сделать видеоконтент, приобщающий к вечным ценностям. Ребята с энтузиазмом восприняли эту идею, и страна получила тысячи видеоработ о том, как слова великого Дмитрия Лихачева продолжают быть актуальными и по сей день. Сотни молодежных клипов оказались прекрасны и талантливы.

В ходе масштабного проекта в 800 школах 20 регионов страны прошли особые «Лихачевские уроки», на которых более 1500 педагогов рассказывали о Дмитрии Лихачеве по специальной программе, подготовленной СПбГУП.

После этого ребятам предложили снять короткие клипы, основанные на заветах ученого для размещения в социальной сети «ВКонтакте». Молодежи идея понравилась. Ведь известный культуролог славился тем, что мог даже самые сложные вещи объяснить простыми словами - идеальный сценарий для популярного ролика. В результате сеть заполнил молодежный креатив: кто-то снимал сам себя, кто-то просил поучаствовать в съемках знакомых актеров, а кто-то рисовал настоящие мультфильмы! Региональные жюри отобрали 160 работ, которые опубликовали в официальной группе СПбГУП в «ВКонтакте». Их посмотрели более 6,5 миллионов раз, поставив десятки тысяч лайков и написав массу комментариев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Лихаческие уроки» прошли в более 800 школах России для десятков тысяч школьников.

В проекте приняли участие свыше 1500 участников.

Дети сняли более 4000 клипов.

160 лучших работ приняли участие в федеральном конкурсе.

НАГРАДА ЛУЧШИМ

27 июня пришло время награждать самых талантливых авторов. Церемония прошла в месте, где Дмитрий Лихачев стал Почетным доктором и разработал «Декларацию прав культуры» - в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. В назначенный час в просторном светлом зале собрались ученики и учителя из разных уголков России.

- Со всеми вами мы заочно познакомились через ваши работы, - сказала член Оргкомитета конкурса, Заслуженный учитель России Марина Сизова. - Наше главное впечатление от них - полный восторг. В конкурсе уроков среди учителей нас интересовала практическая составляющая: мы выбирали то, что можно эффективно включать в воспитательный процесс каждой школы. Что касается видеороликов ребят, то многие поразили нас своим талантом и глубиной. Видно, что авторы думают о смысле жизни. Все конкурсные работы учителей и учеников, а также материалы СПбГУП останутся в сети, чтобы каждый мог открыть для себя этот кладезь с бесценными знаниями.

Победительница конкурса учителей Юлия Сильченко впервые стала первой в проекте такого масштаба. Фото: Пресс-служба СПбГУП.

Сперва зал чествовал педагогов. Им вручили памятные дипломы за лучшие учебно-методические материалы «Лихачевских уроков», прошедших в школах страны. Первое место досталось учителю истории и обществознания из Кемеровской области Юлии Сильченко.

- Я работаю учителем более 7 лет и впервые стала победительницей в конкурсе такого масштаба, - отметила Юлия Сильченко. - Темой нашего с коллегами «Лихачевского урока» стала судьба Дмитрия Сергеевича во время его заключения на Соловках. Как историк, я работала с источниками, предоставленными СПбГУП, и постаралась показать ребятам роль этого периода биографии ученого в его дальнейшей жизни и творческом пути. Благодарна проекту за возможность проявить себя, благодарна и жюри за то, что оценили мои труды.

Затем пришла пора поздравлять самых талантливых и креативных клипмейкеров - старшеклассников, которые смогли выразить вечные истины Дмитрия Сергеевича для многомиллионной аудитории. После объявления каждой номинации зал взрывался бурей аплодисментов и криками поддержки. Лауреатом первой степени стала одиннадцатиклассница Злата Ширшова из Тамбовской области.

- Еще до конкурса я знала о Дмитрии Лихачеве, как выдающемся деятеле науки и культуры, - рассказала Злата. - Для своей работы я выбрала цитату Дмитрия Сергеевича про счастье, потому что именно она показалась мне наиболее актуальной в наши дни. Ролик вопрошает зрителя, что есть счастье для него. Показывается диалог с разными людьми, которые по-своему отвечают на этот вопрос. Для меня же главное счастье в жизни - помогать другим, поэтому я планирую стать учителем младших классов.

Одиннадцатиклассница Злата Ширшова из Тамбовской области заняла первое место в конкурсе школьных работ. Фото: Пресс-служба СПбГУП.

После того, как все награды нашли своих героев, члены жюри вместе с руководством СПбГУП поблагодарили всех участников за стремление к светлому и высокому, а также пожелали каждому, чтобы их творческий разговор с Дмитрием Сергеевичем не прекращался впредь.

Кроме незабываемого путешествия по коридорам и залам СПбГУП, университет организовал гостям культурную программу по Петербургу. Фото: пресс-служба СПбГУП.

КОНКРЕТНО

Конкурс учителей

1 место

Юлия Сильченко и Ксения Головина (Кемеровская область, город Новокузнецк, средняя общеобразовательная школа № 60)

2 место

Татьяна Ковалева, Мария Кулбаева, Ольга Писрак, Светлана Христич (ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район, поселок Березово, Березовская средняя общеобразовательная школа)

Валентина Михайлова и Ольга Шатова (Архангельская область, город Коряжма, средняя общеобразовательная школа № 7)

3 место

Тамара Князева (Ярославская область, город Переславль-Залесский, средняя школа № 2)

Светлана Хомичева (Удмуртская Республика, город Ижевск, экономико-математический лицей № 29)

Диана Василенко (Челябинская область, город Златоуст, средняя образовательная школа № 2)

Лауреат 3 степени, ученица 9 класса Ангелина Чугунова и проректор СПбГУП Петр Кауфельд. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Конкурс школьников

1 место

Злата Ширшова (Тамбовская область, город Моршанск среднеобразовательная школа № 1, 11 класс)

2 место

Татьяна Санникова (Удмуртская Республика, город Воткинск, среднеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина, 10 класс)

Мария Борцова, Юлия Воробьёва и Андрей Муль (Ивановская область, город Иваново, средняя школа № 37, 10 класс)

3 место

Ангелина Чугунова (Хабаровский край, город Хабаровск, краевой центр образования, 9 класс)

Яна Жукова, Валерия Дивеева, Артем Ермолин, София Клименко, Алексей Паршихин, Анастасия Стешова и Светлана Твердова (Нижегородская область, город Нижний Новгород, среднеобразовательная школа № 66, 11 класс)

Анна Надина (Республика Башкортостан, город Стерлитамак, средняя образовательная школа № 9, 10 класс)

27 июня в стенах СПбГУП подвели итоги проекта, посвященному творчеству Дмитрия Лихачева. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Победитель Всероссийского конкурса зрительских симпатий

Дарья Савченко (Республика Коми, г. Вуктыл, среднеобразовательная школа №1, 10 класс)