Флавоноиды: зачем они нам нужны?

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Когда мы говорим о пользе овощей, фруктов или ягод, обычно имеем в виду витамины и минералы. Однако есть еще одна важная для организма группа веществ – флавоноиды. Им мы обязаны яркой окраской плодов. Так, антоцианы дают красный, синий, фиолетовый цвет, а флавоны, флавонолы, ауроны, халконы – желтый и оранжевый.

Флавоноиды участвуют во многих процессах, протекающих в организме, – оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают обменные процессы.

Когда нужны растительные флавоноиды:

• при быстрой утомляемости и слабости;

• в период стрессов;

• при любых травмах, особенно сопровождаемых кровотечениями;

• при повышенной хрупкости капилляров, проблемах с давлением, нарушениях кровообращения;

• при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника;

• при смене сезонов, особенно с тепла на холод.

Известно более 6500 разновидностей биофлавоноидов. Вот несколько самых известных:

Кверцетин

Кверцетин – пожалуй, самый мощный среди биофлавоноидов антиоксидант. А еще он предотвращает образование атеросклеротических бляшек и тем самым способствует профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время появились рекомендации по использованию кверцетина вместе с цинком для лечения пациентов с COVID-19. Максимальная концентрация этого вещества – в красном луке. Также кверцетин содержится в яблоках, томатах, брокколи, болгарском перце, красном винограде, темной вишне, бруснике, малине.

Антоциан

Его основная задача – укрепление стенок кровеносных сосудов. Регулярное поступление антоциана улучшает зрение и повышает работоспособность мозга, препятствует развитию инсульта. Наиболее доступный источник антоциана – черника. Врачи советуют съедать хотя бы по полстакана в день. Зимой можно есть замороженную ягоду.

Полифенол

Полифенол помогает при лечении различных воспалительных заболеваний. Лучший источник этого вещества – зеленый чай. Благодаря антибактериальным свойствам полифенолов зеленый чай хорошо не только пить, но и полоскать им рот и горло. Полифенол также укрепляет сердце и сосуды. Исследование показало, что люди, выпивающие несколько чашек зеленого чая в день, значительно снижают риск возникновения инсульта и инфаркта.

Рутин

Другое название этого растительного флавоноида – витамин Р. Рутин содержат все цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны), особенно с внутренней стороны кожуры и в междольковой части, все сорта вишни, винограда, слив, яблок и абрикосов. Витамин P борется с ломкостью сосудов, не допускает проникновение в организм вирусов и бактерий, выводит тяжелые металлы и токсины. Хорош для укрепления иммунитета и замедления процессов старения.

Ранее господствовало убеждение, что биодоступность флавоноидов из растительной пищи крайне мала: считалось, что в кишечнике всасываются только флавоноиды в свободной форме (без остатка сахара), которые в природе встречаются относительно редко. Однако последующие исследования флавоноидов показали, что их биодоступность зависит от источника и намного выше, чем предполагали ранее. Так, кверцетин из лука и из чая абсорбируется в кишечнике намного лучше, чем чистый кверцетин (агликон). Для того чтобы биофлавоноиды усваивались еще лучше, нужно выпивать достаточное количество чистой воды каждый день.

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