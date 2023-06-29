Доллар уже по 87, евро по 95: почему рушится рубль и что с ним будет дальше

Курс рубля вновь обрушился, в четверг за 1 доллар давали уже 87 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром в четверг курсы иностранных валют резко рванули вверх. Доллар и евро прибавили по два процента. И превысили собственные максимальные значения конца февраля прошлого года. За «американца» на Мосбирже дают свыше 87 рублей (впервые с 29 марта 2022 года), за «европейца» - около 95 рублей, за «китайца» - 12 рублей. При этом рубль слабеет уже восьмую неделю подряд.

Причин для такого поведения несколько. Во-первых, дешевеет нефть. Она хоть и не играет такой сильной роли как раньше, но на настроения инвесторов и спекулянтов все равно влияет. Во-вторых, закончился очередной налоговый период у российских экспортеров. Они перестали продавать валютную выручку, чтобы расплатиться с бюджетом. И в-третьих, укрепление самого доллара на мировом рынке.

Так, за последние три месяца на 12% просела японская иена. Подешевели и валюты других стран. Это связано с тем, что в Америке растет учетная ставка Федрезерва. Сейчас она составляет 5,25% годовых. Но эксперты предсказывают, что процесс повышения еще не завершился. А любое увеличение ставки приводит к укреплению национальной валюты. В случае с США, это связано с тем, что растет спрос на американские гособлигации. Если они дают доход в 5 – 6% годовых, то многие инвесторы предпочитают вкладывать деньги в них. А для этого переводят капиталы из местных валюты в американскую.

- Кому выгодно снижение рубля? В первую очередь, Минфину с его растущей дырой в бюджете, а во вторую — экспортерам. При сохранении нынешнего тренда инфляция, по всей видимости, будет расти, а потребительская способность населения - снижаться. Решение ЦБ повысить ставку на заседании в июле может еще больше осложнить ситуацию для бизнеса. Но, с другой стороны, может несколько укрепить рубль, - считает инвестбанкир Евгений Коган.

При этом эксперты считают, что ставить крест на нашей валюте не стоит. Подобные залеты на рынке происходят постоянно. Игру на повышение устраивают спекулянты, желающие сорвать куш в короткий срок. Рано или поздно они захотят зафиксировать прибыль. И тогда курс рубля точно отыграет часть потерь. Напомним, первый вице-премьер Андрей Белоусов недавно заявил, что наиболее комфортным для всех сейчас является диапазон в 80 – 90 рублей за доллар. Пока мы за его пределы не вышли.

Как менялся курс доллара с начала 2023 года

Январь - 70 рублей

Февраль - 74 рубля

Март - 76 рублей

Апрель - 80 рублей

Май - 78 рублей

Июнь - 84 рубля*

* Взят средний курс в течение месяца по данным ЦБ. На середину дня 29 июня курс доллара составлял 87 рублей.

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