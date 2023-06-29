В Кремле оценили возможность повышения воинских званий Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 29 июня, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующие темы..

…- Дмитрий Сергеевич! Учитывая нынешнюю ситуацию, а также складывающееся стратегическое сотрудничество между Россией и Беларусью, особенно в военных областях… Будет ли, в перспективе, создан что-то типа Высшего военного совета двух государств или Союзного государства? Тогда, может быть, решится и другой вопрос, о котором так полушутя-полусерьзено говорят…

Далее я напомнил пресс-секретарю, что 12 апреля прошлого года на космодроме «Восточный» я спросил у Лукашенко: правда ли, что вам обещали повысить звание? Он сказал: да, вот мне Путин обещал дать полковника, я до сих пор подполковник. И ещё: «Если Путин даст мне полковника, я присвою ему звание генерала». Может быть, и эти коллизии теперь будут разрешены? Кстати, Путин тогда сказал: если обещал – сделаем. Причем - на полном серьезе.

- Никаких коллизий там нет. Нечего там разрешать, - ответил Песков. - Что касается уровня интеграции в рамках Союзного государства, есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции.

Что касается названного вами органа, то здесь я ничего конкретно сказать не могу. Каких-либо дискуссий сейчас на этот счет не ведется.

Но сотрудничество, действительно, соответствует уровню нашего Союзного государства.

Тут я уточнил:

- И вопрос о повышении воинских званий (полковнику Путину и подполковнику Лукашенко) остается пока ироничным?

- Пока, - сказал Песков, - ироничным, да, совершенно верно.

- Спасибо.

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