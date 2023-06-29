Экипаж «Аллигатора» уничтожил две единицы бронетехники ВСУ за один вылет

Водители «Брэдли» и «Леопардов» ВСУ все чаще оказываются в огненных ловушках наших пилотов

Минобороны России демонстрирует эффектные кадры уничтожения очередной колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

На видео экипаж разведывательно-ударного вертолета «Ка-52», который в НАТО за хищный нрав назвали «Аллигатор», чуть поднимается из-за горизонта, зависает в воздухе и наносит точные удары управляемыми ракетами по колонне ВСУ.

«В этом бою экипаж «Аллигатора» оформил дубль - сбил сразу две единицы бронетехники ВСУ ударом управляемых ракет», - комментируют кадры в Минобороны России.

Отметим, что на выполнение подобной боевой задачи российские пилоты отправляются в смешанной группой или парами. Пока один ведет прицельный огонь другие вертолеты его прикрывают от возможных атак в неба и земли.

Вчера военное ведомство опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» колонны бронетехники ВСУ. Пилоты подбили первую и последнюю бронемашину, а затем устроили водителями «Брэдли» и «Леопардам» «огненную карусель» засыпав экипажи бронемашин ВСУ оставшимся боекомплектом.

Ни одна бронемашина ВСУ не смогла уйти: колонну разбили на минном поле, где у водителей иностранной техники не было места для маневра.

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