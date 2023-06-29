Историческая правда – и ложь либералов о личности Сталина

Личность Сталина в истории неоднозначна, и через 70 лет после его смерти она продолжает вызывать споры Фото: ТАСС

В вину Генералиссимусу либералы ставят не только практику его правления, но и находят приметы «Сталинского тоталитаризма» и произвола, дне сегодняшнем. Что, конечно же, ложь.

«Принципиальная» борьба наших либералов с памятью о Сталине напоминает мне плохо работающий часовой механизм. При этом амплитуда маятника сравнима с движением подвыпившего человека.

К эпохе правления Сталина можно относиться по-разному. В меру своей либеральной испорченности.

Здесь имеет место быть и коварство политиков, и мученические истязания в застенках НКВД десятков и сотен тысяч ни в чем не повинных людей.

Не один год существовала выстроенная Сталиным и его соратниками так называемая «система правосудия», которая нередко карала и безвинных людей.

При этом многие погибали вследствие доносов, стукачества соседей, или однопартийцев. Так почему же это варварство продолжает оставаться не замеченным в обществе? Плохо исследуются даже его истоки! Ведь мучителями невиновно осужденных были люди, стоящие, как им казалось, на страже закона.

В этом, считаю, прямая вина Сталина.

Кстати, многие безвинно погибшие люди после кончины «Вождя народов» были реабилитированы. Несомненно, сделано это гуманно и правильно! А вот где оценка, наконец, «деятельности» окружения?

Ведь трудно поверить, что существовавшие в то время общественные организации, проводимые Съезды, собрания об этом не знали? Конечно, знали, но молчали!!!

Сказанное о нём с трибуны XX съезда КПСС воспринималось большинством делегатов как должное. Разве хоть один из присутствующих делегатов заявил протест? Думаю, нет!

Несомненно, ответственность за предъявленные Хрущевым обвинения, ложится, прежде всего, на Сталина, но не только… В немалой степени она лежит на всех, кто помогал и поддерживал его, то есть всех участниках выстроенной системы.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время выступления на ХХ съезде Коммунистической партии Советского Союза в Кремле. Фото: Василий Егоров/ТАСС

В свою очередь, не лишне будет напомнить либералам и демократам, всем критикам и аналитикам сталинского режима, что наша Страна в тяжелейшие годы восстановления народного хозяйства, малограмотности управленческих кадров, Гражданской и Великой Отечественной войн – выстояла!

Под непосредственным руководством Сталина, как Председателя Государственного Комитета Обороны, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами в жесточайшей схватке с фашизмом – Страна победила! Разве этого мало? Или Вас это не интересует? Вам нужна «кровь» и побольше грязи набросать на одного из виновных – Сталина!!!

Может, следует наконец задуматься, что предлагаемый вами Трибунал для осуждения умершего более 70 лет назад Сталина – просто кощунство!!!

Видимо, здесь просматривается не осуждение совершенных ошибок и не всегда справедливо «установленных» преступлений, а тупая месть инакомыслящих либералов, чья позиция, кстати, близка лишь незначительному меньшинству граждан нашей страны.

В подтверждение сказанного будет уместным напомнить, в каких исторических условиях зарождался либерализм на Западе и что он из себя представляет в современном мире.

По определению, либерализм – это буржуазное идеологическое и общественное течение, объединяющее сторонников парламентского строя, буржуазных свобод капиталистического предпринимательства… Социальную базу либерализма в Стране составляли, в основном, помещики и частично интеллигенция.

Частная собственность либералами рассматривается как свобода. Современный либерализм давно устарел и единственная цель, стоящая сегодня перед либералами – захват власти или ограничение ее влияния, на них, любимых.

Они напрочь забыли или не знали предостережения русского философа Ивана Ильина, который сказал недвусмысленно: «Тот, кто желает служить России в сфере политики, должен прежде всего понять, что к этому служению необходимо умственно и нравственно подготовиться. Ибо в самом деле, политика не легче любого ремесла, но гораздо труднее, сложнее, ответственнее, глубже и тоньше». Лучше не скажешь.

Их мало интересует также, что в настоящее время идет самая настоящая война. Россия сражается со всем коллективным Западом и США за свое существование как государства. Для этого нам нужна на всех фронтах и направлениях только Победа! Другого не дано!!!

Будет неправильно не сказать: «любой мятеж – зло!!!». Военный мятеж части подразделений ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным, особенно, в период проведения Специальной военной операции – зло многократно!!! Он выгоден, думаю, Западу, «пятой колонне», либералам и российским национал-предателям. Для этих лже-патриотов России главным девизом является: «Чем хуже в России – тем лучше!!!». К сожалению, это очередной урок Руководству Страны, и повод задуматься о слабостях внутренней политики на всех уровнях власти, особенно, при управлении такой огромной Страной, как наша. При этом, стержнем ее должна быть национальная идея… Обидно смотреть, когда её не хватает, и она конституционно у нас перекрыта, как воздух!

Думаю, уместно будет нам вспомнить слова Генералиссимуса Александра Суворова: «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных ея идиотах».

Для этого нам необходимо срочно осудить (приняв жесточайшие меры) «деятелей» из «пятой колонны», агентов влияния и других врагов нашей Родины. Теперь становится понятно, что в те далекие годы все эти чистки и ликвидации, кажущиеся для нынешних либералов жестокими, были только частью наступательных и энергичных усилий Сталина в попытке обезопасить Государство и себя не только от переворотов и захвата власти внутри Страны. Они были необходимы, чтобы отсрочить и не допустить нападения на нас Германии и ее сателлитов.

К сожалению, за незначительный по меркам истории период русский корпус власти дважды показал свой непрофессионализм.

Вульгарный постулат Ленина о «кухарке, которая может управлять государством» сыграл и продолжает играть с нами злую шутку.

Ссылаясь на эту глупость, плохо зная историю, либералы не способны понять, что власть – это воля, которая определяет куда и как идти обществу. Если представители власти не способны определить задачи для общества, то расплачиваться за это приходится всему народу.

«Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех утомляет и всем надоедает», – предупреждает нас Ильин.

В связи с изложенным выше, приходится констатировать, что любая мало-мальски сильная личность вызывает неприязнь у либералов.

Что касается исторической личности Сталина, то упоминание только его псевдонима - Сталин, вызывает у них дрожь и чувство неотвратимости расплаты за свою враждебную деятельность против собственного народа!

Наши оппоненты, которых в то время не было даже в житейских проектах их родителей, пытаются путано и жестоко осуждать предков.

Напрочь забыв, что ненавистный для небольшой кучки обиженных человек, видевший искалеченные души людей, ожесточенных войной, оставшееся после нее малограмотное население, полуразрушенную инфраструктуру городов и сел, испепеленные снарядами и бомбами жилища, сумел за столь короткое время вывести нашу Страну в число ведущих стран Мира! А его сравнивают теперь с «персонажем диснеевских мультиков - Микки Маусом».

Такое мнение высказала недавно назначенный новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева... Продолжая свою мысль, она особо подчеркнула, что «я приверженец очень простой позиции: он сдох. Всё». Для Лихачевой есть и другие «сомнительные персонажи», такие как Петр I – об этом она заявила на телеканале RTVI. Неужели это говорит новоиспеченный руководитель одного их федеральных учреждений культуры России?

После ее слов у меня возникает вопрос. Как Пушкинский музей действительно докатился до такого невежества??? Может, правильнее будет напомнить ей слова известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Бернарда Шоу, что «стопроцентный американец – это 99-процентный идиот». Другие слова, видимо, найти и ему было бы сложно.

Не удивлюсь, когда один из таких «критиков» Сталина, мало кому известный Сергей Сергеев (не исключаю псевдоним) сетует на то, что сегодня в нашем обществе мало кто интересуется «Дневником Шараповой». Видимо потому, что он никому не интересен. В интернете либеральной грязи предостаточно.

Скажу откровенно – я не сталинист и не согласен с некоторыми методами его руководства Страной, тем более с действиями его окружения. Но меня всегда интересовала и интересует Историческая правда.

При этом важно, чтобы эту Историческую правду люди говорили всегда, независимо от должности и занимаемого положения в обществе.

Не реагировать на вольные высказывания и заявления со стороны власти, думаю, будет опрометчиво.

Ведь странно выглядят высказывания человека о Генералиссимусе, удостоенном самых высоких двух Орденов «Победа», Героя Советского Союза и Социалистического труда, других наград Родины, из уст буквально недавно назначенной руководителем Пушкинского Музея, одного из ведущих Музеев Мира, Лихачевой. Заведомо принижая заслуги этого человека, она неистовствует: «Я бы сказала, маркером что ли. ОН для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус».

Неужели для Елизаветы Лихачевой и её руководства действительно «Сталин сдох»???

Такие заявления, считаю, недопустимы и оскорбительны и для нынешней Верховной власти, а главное, для нашей Великой Истории, которую мы должны чтить и уважать!!!