Казахстан едет на «Иннопром-2023» с новыми проектами

Фото: expo.innoprom.com

В этом году главная тема этой влиятельной торговой, индустриальной и экспортной площадки – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Как всегда, одним из наиболее представительных участников форума станет делегация Казахстана, которую возглавит министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. Вместе с ним в Екатеринбург приедут представители промышленных и технологических компаний республики.

Эффективный инструмент сотрудничества

Одним из этапов подготовки к екатеринбургскому форуму стала прошедшая в мае в столице Казахстана III Международная выставка обрабатывающей промышленности «Kazakhstan Industry Week 2023», в которой участвовало более трёх сотен казахстанских и зарубежных компаний, представивших новейшее оборудование и продукцию, знакомивших гостей выставки с инвестиционными проектами. На полях выставки прошло более 30 встреч, на которых обсуждалось развитие обрабатывающего сектора, меры государственной поддержки, мировые тренды и промышленное сотрудничество.

Среди российских производителей на международной выставке в Астане были гости из Пермского края, Республики Башкортостан и Свердловской области, чью делегацию возглавлял министр международных и внешнеэкономических связей российского региона Вячеслав Ярин. Он отметил, что сегодня Казахстан занимает первое место среди стран СНГ по товарообороту со Свердловской областью. «В рамках выставки наша делегация приняла участие более чем в 130 переговорах, как с представителями бизнеса, так и с представителями органов власти Казахстана», – отметил министр.

Другой участник форума – исполнительный директор АО «Свердловский инструментальный завод» (СИЗ) Александр Ковалёв в беседе с журналистами отметил, что СИЗ связывают многолетние партнёрские отношения с машиностроительными и горнодобывающими предприятиями из Алматы, Петропавловска, Рудного, Усть-Каменогорска, Караганды. Астанинский форум позволил установить деловые контакты с потенциальными партнёрами из Астаны, Семея и Степногорска. «Выставка явилась эффективным инструментом для укрепления партнёрских связей между предприятиями России и Казахстана», – сказал руководитель завода.

В преддверии форума «Иннопром-2023» российские промышленники приняли участие ещё в одной встрече с столице Казахстана – международной выставке по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2023». Как сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов, внешнеторговый оборот Башкортостана и Казахстана за 2022 год увеличился почти на 10%, он включает продукцию химической промышленности, производство металлов, древесины и продовольствия.

Фото: expo.innoprom.com

В беседе с «КП» министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева отметила, что Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнёров Башкирии, занимая второе место во внешнеторговом обороте российского региона. Прошлогодний рост товарооборота составил почти 10%, достигнув отметки 464,4 млн долларов, экспорт достиг 374,4 млн долларов, а импорт увеличился на 46,3% и сегодня составляет 90 млн долларов.

«В Республику Казахстан мы экспортируем продукцию химической промышленности, каучук (31,5%), металлы и изделия из них (14,5%), древесину, минеральную продукцию (9,4%). Из Казахстана импортируем в основном машиностроительную продукцию (32,1%), продовольственные товары (22,6%) и продукцию химической промышленности (16,2%). Мы отмечаем рост товарооборота с теми странами, где работают представители нашей республики, в этой связи хотелось бы отметить представителя Республики Башкортостан при Торговом представительстве России в Казахстане Урала Азнабаева. При его содействии за прошлый год нашими предприятиями заключены экспортные контракты на общую сумму порядка 178,5 млн рублей», – сказала Маргарита Болычева.

Министр также отметила активное сотрудничество в области нефтяной промышленности. Башкирская компания «Пакер» поставляет в Казахстан пакерно-якорное оборудование и внутрискважинные компоновки для добычи нефти и газа. В последние годы крупные башкирские предприятия «Благовещенский арматурный завод», «БелАвтодеталь» и «Уральский Пружинный Завод» начали поставки в Казахстан широкого спектра продукции – от трубопроводной арматуры до металлической сетчатой тары и вагонных пружин.

«Особое внимание мы уделяем деловой активности. Все больше башкирских компаний принимают участие в выставках и форумах Республик Казахстан. Только на выставке «Atyrau Oil&Gas–2022» было заключено 9 контрактов на сумму почти 600 тыс. долларов, – говорит министр внешнеэкономических связей. – Наши производители готовы поставлять в Казахстан зерновую и племенную продукцию, в том числе яйца бройлеров и водоплавающих птиц, сахар, масложировую продукцию. Перспективными направлениями сотрудничества являются поставки халяльной и органической продукции, а также сельскохозяйственное машиностроение».

По словам Маргариты Болычевой, в рамках недавнего визита делегации Башкирии в Казахстан были достигнуты договорённости о проведении бизнес-миссий башкирских производителей в Казахстане в октябре и ноябре нынешнего года для участия в выставках «QazAgro–2023» и «FoodExpo Qazakhstan».

Во время встречи гостей из Башкирии с директором департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Казахстана Бауыржаном Болганисовым последний выразил интерес к привлечению производителей Башкортостана в качестве арендаторов для запуска в 2025 году Центра трансграничной торговли «Евразия». Со своей стороны, представители Башкортостана предоставили информацию для направления производителям и оптовым фирмам Республики Казахстан, потенциальным арендаторам в реализуемых инвестиционных проектах по созданию оптово-распределительных центров Агропромышленный парк «Таврос Агропарк», ООО «Оптово-распределительный центр», ОРЦ Башфуд.

Фото: expo.innoprom.com

«Приоритеты России и Казахстана совпадают»

В прошлогодней выставке «Иннопром-2022» участвовало более 200 компаний из Казахстана, экспозиция которого заняла 1600 квадратных метров. На ней были представлены продукция и проекты в области цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, металлургии, технологии для энергетики, новых материалов, производства компонентов, горнорудной промышленности. Помимо этого, казахстанские компании представили образцы продуктов химической и фармацевтической промышленности, строительной индустрии, лёгкой промышленности, цифровой индустрии, зелёной энергетики, аэрокосмической и оборонной сферы.

Выступая тогда на форуме, премьер-министр республики Алихан Смаилов отметил, что в рамках совместной программы казахстанско-российской производственной кооперации было реализовано 13 крупных проектов, ещё 9 находились на тот момент на этапе реализации. «Предприятия Казахстана и России готовы к реализации инновационно-промышленных проектов, поэтому особо отмечу программу совместных действий, которая предполагает сотрудничество ещё по 23 проектам в 7 отраслях промышленности», – цитировала «КП» выступление главы казахстанского кабинета министров.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин тогда заявил: «Мы посмотрели целый ряд инновационных производств. Не может не радовать то, что и промышленная кооперация растёт, и локализация. Мы будем продолжать развивать нашу совместную кооперацию, промышленное производство, целый ряд новых проектов запланирован».

«Иннопром-2022» собрал делегатов из 30 стран мира, при этом Казахстан выступил в качестве страны-партнёра выставки. Помимо премьер-министра республики, в её работе приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, министр национальной экономики, министр экологии, геологии и природных ресурсов. Вместе с ними в Екатеринбург приехали представители нескольких национальных компаний Казахстана и местных властей.

На площадке прошлогоднего форума в Екатеринбурге встретились министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров. Они обсудили сотрудничество двух стран в новых экономических условиях.

Фото: expo.innoprom.com

«Мы настроены на создание новых логистических коридоров, которые перетянут на себя существенную часть мирового грузопотока. Я уверен, что здесь приоритеты России и Казахстана совпадают», – сказал тогда Денис Мантуров.

Ожидается, что на предстоящей выставке «Иннопром-2023» сотрудничество России и Казахстана укрепится новыми масштабными промышленными и строительными проектами.