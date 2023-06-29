Хайди Клум выставила напоказ плоский живот: Модель пытается опровергнуть слухи о пятой беременности

Хайди Клум ответила на слухи о беременности, показав новые фотографии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Топ-модель Хайди Клум и её супруг - гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц - отдыхают в Италии. Там их подкараулили папарацци - фотографы запечатлели трогательный момент: Каулитц прикасается рукой к округлившемуся животу Клум. Оба супруга понимают смысл этого жеста и абсолютно счастливы. Посторонние тоже догадались: в семье ожидается пополнение. Поползли слухи. Но так ли это на самом деле?

50-летняя Хайди Клум и 34-летний Том Каулитц женаты уже пять лет. После их свадьбы несколько раз рождались легенды, что Хайди беременна, но потом слухи затихали. Новую волну сплетен Клум не комментирует. Но зато выкладывает фотографии с отдыха, где она на яхте нежится на солнце в раздельном купальнике. И никаких визуальных признаков беременности. Живот - плоский, подтянутый. Да, в недавнем интервью она призналась, что была бы рада родить еще раз: «Я рожала четыре раза. Каждый раз кормила ребенка грудью по восемь месяцев. И потом снова беременела. И так три раза подряд». Ну и что из того? Всего лишь планы...

Напомним, в 2017 году Клум и Каулитц стали появляться вместе как пара. Разница в возрасте – 16 лет в пользу Хайди – их не смущала. Их отношения всерьез не воспринимали. Однако спустя год Клум и Каулитц тайно поженились. И, похоже, они счастливы.

Бурной личной жизни Хайди Клум многие позавидуют. Брак с немецким гитаристом для нее уже третий. От предыдущих отношений у нее четверо детей.

Первым мужем Хайди стал парикмахер Рик Пипино, они были женаты пять лет (1997—2002 гг.) и расстались из-за новой любви Хайди. Она влюбилась в итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Но и Флавио недолго ходил в женихах, хотя модель забеременела от него и родила дочь Лени. Клум рассталась с итальянцем ещё до рождения девочки. Причина банальна: новая любовь. Красавица начала встречаться со своим будущим вторым мужем – британским певцом нигерийского происхождения Силом. Они поженились в 2005 году, Сил официально удочерил Лени. В этом браке родились сыновья-погодки - Генри и Йохан (17 и 16 лет) и 13-летняя дочь Лу. Супруги прожили вместе 10 лет и в 2012 году развелись. После развода Клум снова бросилась в омут страстей: закрутила роман со своим охранником Мартином Кристеном. После встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, который моложе Клум на 13 лет. И наконец познакомилась с немецким музыкантом Томом Каулитцем.

Хайди Клум недавно исполнилось 50 лет. И если она вновь станет мамой, это действительно приятная неожиданность, хотя подобные примеры имеются.

Многие звезды вдохновляют женщин по всему миру на позднее материнство. Например, актриса Бригитта Нильсен, бывшая супруга Сильвестра Сталлоне, родила своего пятого ребенка – дочь Фриду, почти в 55 лет. Да, роды были непростыми, не такими, как в 20 лет, когда Бригитта родила первенца – сына Джулиана. Но теперь она счастлива – у нее четыре взрослых сыночка и лапочка дочка, которой только пять лет.

Телепродюсер Хелен Моррис - пятая жена легендарного режиссера Мартина Скорсезе – вообще уникальный случай с точки зрения медицины. Хелен мечтала родить своему итальянскому мужу сына-наследника. От других браков у Скорсезе – две дочери. Но судьба распорядилась иначе. В 1999 году у пары родилась дочь, третья для Мартина Скорсезе. На тот момент Хелен было 52 года. И у нее обнаружили болезнь Паркинсона. Тем не менее, это не помешало позднему материнству, девочка родилась здоровенькой.

Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 51 год. В 2021 году у нее родилась дочь. Актриса Ингеборга Дапкунайте в 2017-м тоже впервые стала мамой. У нее появился сын Алекс. Ей было 53 года. Имени отца ребенка Дапкунайте не называла, но многие полагали, что это ребенок от бизнесмена Дмитрия Ямпольского, третьего мужа Дапкунайте, с которым она к тому времени как будто расстались. И хотя скептики считают, что актриса не могла родить самостоятельно, скорее всего, воспользовалась услугами сурмамы, Дапкунайте эту тему не комментирует.

Младшая сестра Макла Джексона – американская певица Джанет Джексон – впервые стала мамой в 50 лет. Ее сын Эйса Аль Мана родился в январе 2017 года от третьего мужа певицы - бизнесмена Виссама-аль-Мана. Через несколько месяцев после рождения малыша супруги расстались.