Они тут все «Неотменяемые»

Фото: пресс-служба Музея современной истории России

Иосиф Бродский, Роберт Рождественский, Майя Плисецкая, Виктор Цой… Эти выдающиеся люди навсегда с нами, что бы не произошло. Их просто невозможно «отменить», как это стало модно сейчас на западе. Эти люди и стали главными героями выставки фотографа Сергея Берменьева, которая открылась в Музее современной истории России. Всего в его залах представлено более 80 работ знаменитого автора-портретиста. Многие из представленных снимков экспонируются впервые!

Как говорят эксперты, Берменьев - один из лучших в мире фотографов-портретистов. Через его объектив, по праву считающийся «золотым», зритель видит необычные и очень глубокие портреты выдающихся деятелей искусства нашей страны. И не только писателей, режиссеров, актеров и музыкантов.

- Мой огромный архив пленочных и цифровых фотографий, который хранится в гараже, очень разноплановый, - откровенничал на церемонии открытия автор. - Самым ранним работам более 40 лет. Когда мы совместно с сотрудниками Музея современной истории России мы отбирали работы, то учитывали что хотим сделать проект «про культуру», показать известных, и важных для культурной сферы людей. Это люди, чьи творческие достижения, не ограничиваются рамками нашей страны.

Берменьев так же сообщил, что здесь на выставке «Неотменяемые» представлена и небольшая коллекция изображений Москвы 70-80гг.

- Теперь эти снимки часть нашей с вами истории. - Заключил автор. - Но и это еще не все. У меня есть один подарок. Он не имеет отношения к выставочному проекту, но мы договорились с Ириной Яковлевной (гендиректор музея — авт.), что этот подарок станет частью постоянной экспозиции музея - части, которая посвящена истории России XXI века. Это портрет президента Владимира Путина, сделанный мною несколько лет назад.

Выставка продлиться месяц — с 30 июня, до 30 июля 2023 года в Музее современной истории России (Москва, Тверская 21).