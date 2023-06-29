Именем бывшего главреда «Комсомолки» назовут сквер, где когда-то была редакция

Именно при Селезневе «Комсомолка» попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой в мире тираж Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В июле в Москве официально появится сквер имени Геннадия Николаевича Селезнева – председателя Госдумы РФ первых четырех созывов, главного редактора газет «Комсомольская правда», «Учительская газета» и «Правда» с 1980 по 1993 гг. Именно при нем наше издание попало в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой в мире тираж. Постановление о присвоении скверу на ул. Правды имени Селезнева подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 июня.

- Произошло это по просьбе бывшего руководителя аппарата Госдумы Николая Никитича Трошкина. Он обратился к руководителям фракция Госдумы, они живо откликнулись, особенно Геннадий Андреевич Зюганов. Идею озвучили президенту – Владимиру Владимировичу Путину. Он инициативу поддержал, и Москва откликнулась. Но при этом не отступила от принятых здесь правил и спросила мнение граждан, — рассказал корреспонденту kp.ru Анатолий Усов — руководитель секретариата председателя Госдумы Геннадия Николаевича Селезнева с 2000 по 2003 гг, сейчас – председатель центрального штаба общероссийской общественной организации «Россия».

На платформе «Активный гражданин» провели голосование по выбору названия для сквера в районе ул. Правды, 21. Вариантов было три: Сквер имени Г.Н. Селезнева, Сквер Правды и Сквер Издателей. Всего свое мнение высказали 166313 жителей, и 37% голосов (61083) – были именно за присвоение скверу имени Селезнева.

- Вообще надо сказать, что имя Геннадия Николаевича со временем не потускнело, наоборот, все ярче прослеживается его вклад в строительство Новой России и парламентаризма. Поэтому в прошлом году ему открыли памятник на родине – в городе Серов Свердловской области. На здании университета в Санкт-Петербурге, где он учился и получал профессию журналиста, установили мемориальную доску. О нем вышло несколько книг и фильмов. И вполне логично, что и Москва, где он прожил, наверное, более 30 лет, тоже увековечила его имя, — считает Анатолий Усов. - И очень здорово, что это имя решено увековечить на ул. Правда – как раз напротив здания, где в то время располагалась редакция «Комсомольской правды».

Торжественное присвоение скверу имени Геннадия Николаевича Селезнева намечено на 19 июля. Предполагается, что там появится памятный знак или табличка, однако этот вопрос пока окончательно не решен – как и состав гостей, которые будут присутствовать на мероприятии