В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места»

С туристическими маршрутами региона и яркими точками притяжения познакомятся популярные блогеры Сергей Штепс и Эдвард Романюк, а также участники программы «Больше, чем путешествие». Вместе с профессиональным продакшеном они создадут имиджевый видеоролик о регионе и большое количество контента для социальных сетей и платформ VK. Съемки проходят с 27 по 29 июня, а сам имиджевый ролик о Рязанской области появится в VK Видео уже этой осенью.

«Места» – проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. В центре каждого из них киноэссе, в котором отражены уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.

«Проект «Места» – это новый формат в медиаиндустрии. Мы не снимаем тревел-шоу, а создаем эмоциональный дневник путешествия. В выпусках нет ведущего, а у самого фильма короткий хронометраж. В ходе медиаэкспедиций, именно так мы называем съемки, группа работает в мобильном формате, показывая настоящую Россию, искренние эмоции и впечатления участников, чтобы создать продукт, который вдохновит зрителей на путешествия», – отмечает руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.

Съемки всегда напрямую связаны с туристической программой, которая готовится совместно с регионом. В Рязанской области она будет насыщенной.

Участники медиаэкспедиции смогут пройти мастер-класс по ткачеству русских поясов Касимовского уезда в Школе ремесел. В Галерее Лебедевых, которая располагается в здании бывшего лютеранского собора, туристов ждет художественный урок с созданием авторских футболок в смешанной стилистике лоскутного шитья, а в Рыбацкой деревне – катание на сапборде.

Погрузиться в мир мотоциклов и пройти тренировку по мотокроссу туристы смогут в мотопарке «Рожок». В конном клубе «История», созданном в лучших европейских традициях, участники покатаются на лошадях и познакомятся с его территорией.

Погружение в местную гастрономию также запланировано в программе – презентация кухни Рязанского края ожидает гостей в гастробаре «Есть».

Участники медиаэкспедиции побывают вмастерской Леры Калугиной. Художница работает в уникальном жанре фольклорной татуировки и черпает вдохновение для своих работ в рязанской культуре. Туристы смогут выбрать для себя варианты переводных тату с фрагментами оригинальной архитектуры или рисунками из традиционной местной вышивки.

Завершатся съемки посещением исторического салона «Аромат времени», посвященного основателю известной марки косметики Max Factor Максимилиану Факторовичу. Именно в Рязани предприниматель открыл первый магазин косметики собственного производства, задолго до основания всемирно известной компании.

«Подобные поездки всегда запоминаются эмоциями. За это мне и нравятся путешествия. А путешествие со съемками – это вообще возможность совмещать приятное с полезным. В Рязанской области для нас подготовили большую программу, хочется побыстрее с ней познакомиться», – говорит блогер Сергей Штепс.

Поскорее узнать регион хотят и участники программы «Больше, чем путешествие». Благодаря ей уже более 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. В проект «Места» программа приглашает победителей всероссийских конкурсов и проектов.

«Совсем недавно мы принимали участие в Российской студенческой весне. Стали победителями в направлениях «SMM» и «Видео». Спустя несколько недель смогли отправиться на съемки большого проекта. Здесь мы хотим не только познакомиться с регионом, но и улучшить свои навыки работы в медиа. Уверены, что в процессе работы с такой профессиональной командой и известными блогерами это получится», – отмечают Ирина Григорьева и Ксения Матвеева.

Первый фильм в рамках проекта «Места» об Архангельской области был опубликован в мае, его можно посмотреть в VK Видео. Съемки уже прошли в 13 регионах России. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе «Места».