Каждый третий россиянин не готов отпустить ребенка в детский лагерь

Лето в разгаре, для школьников это сезон каникул и, конечно, детских лагерей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лето в разгаре, для школьников это сезон каникул и, конечно, детских лагерей. Однако все чаще появляются новости об отравлениях, пропажах и других ЧП с детьми на отдыхе. В связи с этим растет и число родителей, которые не готовы отправлять своего ребенка в лагеря отдыха. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Как оказалось, треть родителей (30%) боятся отпускать ребенка на отдых. По их мнению, в лагерях за детьми плохо следят, кормят некачественной едой и не всегда могут оказать своевременную помощь в случае ЧП.

Вторая треть опрошенных тоже пока не готовы отправить ребенка в лагерь, но при некоторых условиях согласны пересмотреть свои взгляды. Так, 9% отмечают, что наверняка, не смогут устоять, если их ребенок будет очень упрашивать и захочет поехать на отдых с друзьями. Еще 7% отмечают, что все упирается в финансовый вопрос, и если путевки в лагеря будут предоставлять бесплатно, то, конечно, они отпустят ребенка отдохнуть.

6% отмечают, что согласны будут отправить ребенка в лагерь, меры безопасности будут усилены. Еще 6% говорят, что отпустят ребенка, только если лагерь будет рядом с их домом, чтобы в любой момент можно было быстро приехать.

1% опрошенных добавили, что для них весомым плюсом стало бы, если бы в лагерях появились учителя и репетиторы, которые помогли бы ребенку во время отдыха подтянуть некоторые предметы.

А вот еще треть опрошенных говорят, что их дети ездят в лагеря и получают удовольствие. Однако в если 9% готовы отпустить ребенка в любой лагерь, в какой получится взять путевку, то 20% выбирают только проверенные места, где например, отдыхают дети знакомых, или где работают хорошие педагоги и управляющие.

6% говорят, что их дети ездят только в спортивные лагеря вместе со своими командами или секциями, там дети и занимают, и присмотр лучше.

Оставшиеся 6% опрошенных выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,8 тысячи человек.