Сергей Газаров готовит артистов к телепортации из булгаковской Москвы в эпоху Ивана Грозного

Режиссер Сергей Газаров планирует вернуть комедии первоначальный смысл. Фото: Вера Юрокина

Не все знают, что пьеса Булгакова, по которой полвека назад кинорежиссер Леонид Гайдай снял свою блистательную комедию «Иван Васильевич меня профессию», была написана в 1935 году для Театра сатиры. Но так и не вышла на сцене из-за цензуры.

Зато благодаря Гайдаю сюжет хорошо известен, текст разобран на цитаты. Действие разворачивается вокруг перемещения героев в пространстве с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым. Во время испытания своего изобретения инженер случайно отправляет управдома Буншу и жулика Милославского в царские палаты Ивана Грозного. Ну а грозный царь Иван IV Васильевич перемещается в начало ХХ века в московскую коммуналку в Банном переулке.

Фото: Вера Юрокина

Режиссер Сергей Газаров планирует вернуть комедии первоначальный смысл, заложенные Булгаковым - столкнуть на сцене эпоху НЭПа ХХ века и позднего средневековья ХVI века.

«Булгаков не имеет границ, он свободно перемещается во времени и пространстве, в этом его фантасмагоричность. Булгаковские герои не придуманы, они живые и могут существовать как сегодня, в ХХI веке, так и тысячу лет назад. Сталкивая их друг с другом, драматург добивается абсурда, который героям, живущим по законам своего времени, не очевиден. Но очевиден зрителю. Пьеса актуальна благодаря именно этому художественному приему. Постановку можно назвать программным спектаклем Сатиры, в ней - истоки и продолжение нашего театра», - говорит худрук театра Сергей Газаров.

За исторические костюмы эпохи Ивана Грозного, расписные потолки Грановитой палаты Московского Кремля, женственные платья ар-деко и обстановку коммунальной квартиры эпохи НЭП отвечают художники Владимир Арефьев и Мария Скурихина.

Фото: Вера Юрокина

Конечно, зрителям интересно распределение ролей. Кто сыграет управдома Буншу и царя Иоанна Грозного? В фильме Гайдая эту роль сыграл Юрий Яковлев. В спектакле Сатиры – будет играть артист Юрий Васильев. В роли Жоржа Милославского в разных составах – Артем Минин и Федор Лавров. В спектакле заняты молодые артисты обширной труппы Театра сатиры и Прогресс-сцены Джигарханяна.

Отдельным героем спектакля станет машина времени, при создании которой использовались современные театральные технологии: в финале для нее приготовлена особая «роль». Премьера: 29 и 30 сентября.