Главой «Москвича» стал немец Ханс-Петер Мозер: что известно о новом директоре столичного автозавода

Пост генерального директора «Москвича» займет Ханс-Петер Мозер Фото: Иван МАКЕЕВ

«Странно, что не китаец» - такова была первая реакция наших редакционных острословов на это назначение. Понять их можно. Напомним, прошлой весной компания Renault подарила московский автозавод столичным властям, и уже в конце 2022 года на предприятии начали выпускать машины под ностальгической маркой «Москвич». Первая модель, которая получила название «Москвич 3» - копия китайского кроссовера JAC JS4, только эмблему поменяли. И собирают машины пока из китайских комплектующих.

С мая прошлого года гендиректором компании работал Дмитрий Пронин (до этого он занимал пост замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы). И вот 29 июня стало известно, что Пронин станет председателем совета директоров «Москвича». А пост генерального директора займет Ханс-Петер Мозер.

Мозеру 68 лет, родился он в небольшом городке под названием Лаупхайм. Получил высшее образование в области экономики и управления предприятием. С самого начала его карьера была связана с автомобилями. В 90-х Ханс-Петер работал в британской компании Webasto, которая выпускает устройства для подогрева и охлаждения двигателей.

В «нулевых» перешел в Knorr-Bremse - немецкую компанию-производителя тормозных систем. Там дослужился до начальника подразделения, отвечающего за российский регион. Мозер стал часто летать в нашу страну по работе. Компания активно сотрудничала с «КамАЗом», и вскоре было создано совместное предприятие «Кнорр-Бремзе КАМА». Оно занималось выпуском тормозных систем для «КамАЗов» и другой техники.

В 2013 году Ханс-Петер ушел из Knorr-Bremse и возглавил проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей «КамАЗ». Именно под его руководством был выпущен «камазовский» грузовик нового поколения К5.

Однако в 2022 году, как и многие иностранные топ-менеджеры, Мозер уволился из российской компании. «Хочу поработать в качестве независимого предпринимателя» - объяснял немец.

И вот оно, второе пришествие в Россию. К слову, в сентябре прошлого года Ханс-Петер получил российское гражданство, так что «варягом» называть его было бы уже неправильно. Что касается родных Мозера, то о них известно мало. По словам самого немца, его семья живет в Мюнхене. Правда, рассказывал он это лет десять назад - возможно, с тех пор что-то и поменялось.

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