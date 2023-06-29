Ближе к людям: в России расширят механизмы соучастия жителей в развитии городов

Фото Фонда "Росконгресс"

На форуме «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин отметил, что необходимо расшить муниципальные программы по работе с жителями: заявки должны приниматься не только от граждан, но и от общественных организаций.

Во время пленарного заседания форума Анастасия Кнор из Самары представила президенту проект «Добрососедство – новый уровень качества жилой среды». Она предложила разработать регламенты участия жителей многоквартирных домов в управлении местами общего пользования. Это необходимо для формирования социально полезных пространств вместе с муниципальными властями, создания условий для оказания услуг с привлечением граждан, для поддержки потребительской кооперации. Жители должны понимать, куда, по какой форме они могут обратиться, если хотят за свои средства, например, покрасить многоквартирный дом. Сегодня этот вопрос в правовом поле не урегулирован, отметила Анастасия Кнор.

«Высокий запрос на то, чтобы мы могли не только сажать цветочки у подъезда, но и делать какие-то новые сущностные вещи. Нужно, чтобы была простая дорожная карта, чтобы человеку сказали: у тебя есть хорошая идея, ты не живи с ней, а приди в местную администрацию, и вот тот чиновник, который эту идею должны принять. Нет этого коридора, чтобы человек, чтобы общественная организация от своей инициативы дошла до финального решения. Очень много препонов, один чиновник посылает налево, другой направо», – сказала Анастасия Кнор.

Владимир Путин не во всем согласился с выступающей. «У нас каждый год во многих городах проводится конкурс, где граждане соучаствуют в развитии определенных проектов. Там, правда, настроено таким образом, что инициатива от граждан должна исходить. Вы правы в том, что нужно не только от граждан, но и от общественных организаций принимать эти заявки. И расширить круг тех, кто принимает участие с местными администрациями по решению тех задач, о которых вы сказали. Я себе пометил, обязательным попробуем это сделать», – заявил президент.

Проект «Добрососедство – новый уровень качества жилой среды» поступил на форум по направлению «Национальная социальная инициатива». По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, традиционно на этот блок приходится большая часть заявок – в этом году более 10 тысяч из 23, 5 тысяч.

«И это понятно, потому что те вопросы и темы, которые мы ставим на конкурс, касаются каждого из нас. Это вопросы, как повысить благополучие и доходы наших граждан, как сделать так, чтобы многодетность стала культурой и нормой для нашей страны и семей, как создать возможности для самореализации детей, это проекты по поддержке участников СВО и их семей, проекты по развитью в современных условиях малых городов. Многие проекты созданы на основе личного опыта, который трансформировался уже в конкретные проекты и лучшие практики», – сказала Светлана Чупшева.

ДЕТАЛЬНО

Гендиректор АСИ представила авторов других перспективных проектов:

Наталья Москвитина, проект «Переосмысление философии заботы о материнстве, пропаганда многодетности и традиционных семейных ценностей» (Мордовия).

В Мордовии разработали комплексную программу «Здравствуй, мама», которую предлагают внедрять по всей стране. Задача проекта – увеличить рождаемость за счет снижения абортов. Сделать это предлагается в том числе за счет обучения врачей (гинекологов, психологов, УЗИ-специалистов, главных врачей) этике общения с беременными женщинами и создания в целом дружелюбной атмосферы в женских консультациях. Также речь идет о разработке единого госпортала для беременных женщин, который будет включать информацию о доступных мерах поддержки, функцию сопровождения женщины на всех этапах беременности.

Программа «Здравствуй, мама» уже год внедряется в Мордовии – за это время количество абортов в республике снизилось на 42 %.

Мария Митлянская, проект «Археономика: экономика наследия» (Москва)

Проект подразумевает развитие историко-культурной отрасли (археономики), создание условий для деятельности археологов-любителей. Для этого предлагается организовать работу по нескольким ключевым направлениям. Первое – археология. Автор проекта считает, что нужно создать модель гражданской (непрофессиональной) археологии за счет упрощения порядка аккредитации волонтеров археологических полевых работ. Второе – продвижение. Важна доступность выставок и медиаресурсов для использования исторических артефактов, их элементов в дизайне, брендировании, гастрономии.

Дмитрий Масленников, проект «Изменение подхода к занятости людей с особыми потребностями здоровья» (Свердловская область)

Сейчас в России насчитывается более 10 млн людей с ОВЗ. Из них более 4,5 млн – это трудоспособные граждане, но только 25 % из них работают.

Началом проекта может стать адаптация автомобилей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Работа водителем – одна из самых высокооплачиваемых массовых профессий с минимальным сроком обучения и предъявляемых компетенций, если не учитывать просто физические данные и здоровье. Реализовать проект предлагается за счет возобновления программы по изготовлению автомобилей для людей с ОВЗ на базе «АвтоВАЗа». У автопроизводителя есть автомобили для людей с ОВЗ, спроектированные на базе Lada Largus, Lada Granta. Также важно определить меры поддержки и льгот юрлицам, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров и грузов, где в штате не менее 10 % работников с ОВЗ.

Ксения Кровко, проект «Профильные центры дневного пребывания для людей с когнитивными и ментальными нарушениями, деменцией, детей и взрослых с ОВЗ, с синдромом Дауна» (Удмуртия)

Создание центров дневной занятости в этих учреждениях позволит оказывать комплекс услуг: от коммуникативных и бытовых до образовательных и медицинских в форме полустационара. Это услуги, в которых нуждаются дети, взрослые люди с инвалидностью, люди старшего возраста с ОВЗ и когнитивными нарушениями. Реализация идеи позволит решить проблему сохранения социальной активности родителей детей с ОВЗ и людей с инвалидностью. Минимум – у них будет свободное время на личные нужды. Максимум – они смогут работать. Сейчас 80 % родителей детей с ментальными нарушениями не могут работать, они заняты уходом за детьми. В Удмуртии это 3200 человек. По России эта цифра вырастает до 350 тысяч человек.

Автор проекта Ксения Кровко три года назад создала свой центр развития детей с ментальными нарушениями в Ижевске, а два года назад – группы дневного пребывания «МамаРада». Проект позволяет выстроить систему поддержки семьи с момента рождения ребенка с ОВЗ на всех этапах его взросления до 18 лет и старше. Реализация идеи по всей стране возможна в рамках текущих бюджетных ассигнований.

Дмитрий Батищев, проект «Беседка – круглосуточный центр помощи подросткам», (Липецкая область)

«Беседка» – это пространство для психологической помощи подросткам в Липецке. Новый формат притяжения, терапии, позитивного взаимодействия для детей и подростков, а также место целенаправленной поддержки родителей и педагогов. Авторы проекта предлагают создать такие «Беседки» по всей стране.

Ребенок может обратиться в «Беседку» в любой день и в любое время. Иногда достаточно консультативной поддержки, чтобы снять острое состояние и отпустить ребенка домой, а затем продолжить работу с ним и с семьей. Ежедневно только в Липецке авторы проекта получают более 80 запросов от школьников. Многие выявленные проблемы можно решить, в школе, в семье, но зачастую, чтобы преодолеть сложное психологическое состояние, необходимо временно сменить обстановку.

Кроме того, дети могут воспользоваться цифровой платформой «Арбуз». Она создана на базе телеграма, с 2022 года оказывает психологическую помощь детям и подросткам, позволяет анонимно через чат-бот «Арбузер» общаться с психологом. Проект «Беседка» не требует дополнительных бюджетных средств. Финансирование ежегодно выделяется по федеральной «Концепции развития психологической службы в системе образования», а также имеющихся бюджетов региональных психологических центров.

Юлия Полханова, проект «Библиоквартал – многофункциональное культурно-досуговое и образовательное пространство» (Иркутская область)

По итогам 2022 года количество общедоступных библиотек в России снизилось. При этом около 80 % из них находится в сельской местности, которые могут выступить единственным местом для получения дополнительного образования, проведения культурных и досуговых мероприятий.

Лидер проекта предлагает создать на базе библиотек многофункциональные культурно-досуговые, образовательные пространства, инфраструктура которых будет модернизирована под современные потребности и задачи. Внутреннее и внешнее пространство библиотек будет наполнено различными активностями: фестивалями, любительскими спектаклями. Объединение творческих инициатив поможет разнообразить досуг и общение семей. В результате будут созданы условия, способствующие улучшению качества жизни на селе, а также всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и творческому развитию детей и взрослых. Среди других результатов - обновление инфраструктуры библиотечной сети в России, повышение активности родителей и детей в творческом взаимодействии, развитие универсальной грамотности населения, помощь людям в реализации ими своего потенциала.