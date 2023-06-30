Биньямин Нетаньяху, глава правительства Израиля, подтвердил, что его страна систему ПВО «Железный купол» передавать Украине не хочет Фото: EAST NEWS

Украинские «Гвоздики» пахнут все хуже

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала два взвода, две бронемашины, два пикапа, по две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». «Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила четыре атаки противника, вывела из строя до 530 националистов, танк, две БМП, пять автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ в Выемке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отбила атаку ВСУ в районе Старомайорского, а на Запорожском направлении погасила порывы 106-й бригады теробороны в районе Луговского. Противник на данных направлениях потерял полторы роты, две бронемашины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30 и САУ «Гвоздика». «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила более взвода боевиков, три автомобиля, САУ «Акация», гаубицу Д-30, и РСЗО «Град». На Херсонском направлении потери ВСУ таковы: полтора взвода, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов 123-й бригады теробороны в Кизомысе. Силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM, 11 украинских БПЛА.

Русский танк подбил американскую БМП почти с 10 км

По данным Минобороны, российский танк Т-80БВМ на Купянском направлении с 9,5 километра подбил американскую БМП M2 Bradley, плохо замаскированную малоросскими танкистами. Работали по янки «удаленно», не через прицел. Беспилотники корректировали огонь. Эта БМП пополнила список 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных Украине и нашедших бесславный конец в южных степях. Вашингтон готов поставить еще три десятка — но зачем? Русский танкист найдет вашу громыхалку за любым пригорком и пеньком и отправит на переплавку.

Израильскому премьеру надоело объяснять равнодушие к Киеву

Биньямин Нетаньяху, глава правительства Израиля, подтвердил, что его страна систему ПВО «Железный купол» передавать Украине не хочет. Грамотные люди на Земле Обетованной справедливо опасаются, что их суперзенитки могут оказаться в руках их же врагов. Ну, например Ирана. Сейчас система «Железный купол» перехватывает почти 95% из тех ракет, которыми окружающие страну враги бьют по населенным центрам. А отправишь продукцию израильской компанией Rafael продажным рагулям — и пойдет она гулять по миру...

Евросоюз гарантирует Украине безопасность, но на словах

Financial Times сообщает, что Евросоюз может предложить незалежной гарантии безопасности по итогам саммита организации 30 июня. Над документом работает группа интересантов во главе с Парижем. Проект подразумевает участие стран ЕС в создании системы безопасности для самостийной. В том числе, в сотрудничестве с северо-атлантическим альянсом. Такой документ позволит государствам Евросоюза помогать Киеву защищать себя в перспективе и «сдерживать акты агрессии и попытки дестабилизации». А вы акты агрессии в пригородах Парижа и Тулузы сдерживать не пробовали? Ну или погашать попытки дестабилизации, связанные со сжиганием священных книг в Стокгольме?

Главком силами НАТО в Европе признал провал ВСУ

Генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе, признал, что наступление ВСУ не достигло успехов, и украинская армия сталкивается с большими трудностями из-за жесткой российской обороны. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обмолвился, что хотел бы, чтобы контрнаступление шло быстрее, но так бывает только в сказках. В страшных сказках, которые читают непослушным мальчишкам на Банковой на ночь.

Кеннеди видит массу упущенных возможностей для мира

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты от демпартии США, полагает, что Белый дом упустил массу шансов по мирному урегулированию конфликта в самостийной. Кеннеди заявил: "Мы упустили много возможностей мирно урегулировать этот конфликт. То, как мы вели конфликт на Украине - плохо, ужасно для украинского народа. Мы втянули эту нацию в опосредованную войну между Россией и США, превратили Киев в пешку". Только не говорите об этом «ферзю» в бункере.

В Киеве обеспокоились бомбоубежищами

Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, сообщил, что столичные службы обследуют все подземные помещения мегаполиса, чтобы устроить в них бомбоубежища. В них сделают ремонт, поставят противопожарное оборудование, обновят электропитание и т.д. Так заменят бомбоубежища, которые по своему техническому состоянию или другим причинам непригодны для укрытия граждан. Будет увеличен и фонд защитных сооружений Киева. Верной дорогой идете, товарищи. Только шире шаг.

В Запорожье идут учения на случай аварии на ЗАЭС

Украинское издание Klymenko Timе сообщает, что в городе Запорожье и примыкающих к нему правобережных районах начались командно-штабные учения на случай аварии на Запорожской АЭС. Юрий Малашко, глава подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил, что задействованы все органы власти и экстренные службы. Малашко заявил: «Возможны ограничения движения. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!» Некоторое неудобство у вас в Киеве заседает.

Запад шокирован потерями ВСУ на минных полях

Forbes сообщает, что попытка ВСУ преодолеть минные заграждения на юге незалежной в начале контрнаступления, в частности, 8 июня, обернулась катастрофическими последствиями для украинской армии. Обозреватель издания Дэвид Экс констатирует: «Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали. Только сейчас подсчитано число подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 Bradley 47-й бригады. За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R». Тот бой американец назвал катастрофой для ВСУ. Главное, чтобы этот номер журнала не оказался на саммите НАТО в Вильнюсе.

Военных разведчиков самостийной напрягли «повышенные требования» союзников

Издание Economist сообщает, что в военной разведке незалежной недовольны требованиями от союзников Киева активизировать наступательные действия в рамках контрнаступления. Ссылаясь на офицеров украинской разведки, имена которых, конечно, не названы, издание пишет: «Некоторые союзники говорят нам идти вперед и яростно сражаться. Но, приводя такие требования, партнеры не торопятся с поставками оружия, боеприпасов и необходимой амуниции, что сдерживает продвижение Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе». Долгосрочная перспектива — это звучит гордо.