Я не я, и конфета не моя

Набрасываться на еду в присутствии кавалера - не комильфо. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ирина неистово худеет. Подойдет, бывает, к зеркалу, рассмотрит себя придирчиво со всех сторон, поругает, живот так и эдак повтягивает и живет дальше, в сотый раз выставив внутреннему «я» ультиматум про волшебный понедельник, после которого на лишние вкусные калории налагаются табу! Дело в том, что Ирина не только «худеет», как подорванная, но и любит вкусно поесть.

Не ждуны, но жруны

Ну ничего не может Ира с собой сделать. И покухарить она мастерица, и блюдо сервировать творчески, и с аппетитом уплести все, что на тарелке. А оправдывает это тем, что она, видите ли, самая настоящая гурманка. Так бы и впилась зубами в толстый стейк средней прожарки… Так бы и умяла хрустящую горбушечку свежего белого хлеба с деревенским сливочным маслом… Не от голода, а просто из любви к прекрасному съестному.

Хотя мама, когда Ира была еще ребенком, называла эту ее страсть к еде «Ира, хватит жрать».

Может быть, поэтому (не зря же психологи корни любых, даже самых мелких проблем, ищут обычно в детстве) Ирина здорово комплексует насчет своего аппетита. И на свиданиях, когда выпадает шанс попытаться устроить личную жизнь в симпатичном кафе с хорошим меню, она обычно заказывает что-нибудь невнятно травяное с кедровыми орешками и соусом песто.

Это так по-женски - изящно и долго ковырять вилкой «силос». Вот Ира и давится, по миллиметру откусывая какую-нибудь горькую, но модную руколу. Набрасываться на еду в присутствии кавалера - не комильфо. Так говорила мама. И приводила довод: нормальных мужчин пугают женщины-«жруны». Сильному полу, дескать, подавай Дюймовочек, по ползернышка кушающих. «А ты, дочь, с таким аппетитом никогда замуж не выйдешь!» А Ира с первого курса института почему-то хочет замуж, вот и старается не демонстрировать мужчинам своей тяги к вкусной и сытной еде.

Мамы, конечно, всегда правы, но в данном конкретном случае Ирина родительница изрядно перегибала.

- Стесняться своего хорошего аппетита женщинам не стоит, - успокаивает Иру и ей подобных любительниц пожевать семейный психолог Олеся Железнова. - Хороший аппетит - один из «недостатков», которые большинство мужчин охотно прощают женщинам. Сильный пол, вопреки распространенному среди женщин заблуждению, наоборот, интуитивно расценивает дам с хорошим аппетитом как удачную партию. Природа подсказывает мужчине, что избранница, уплетающая за обе щеки, станет для будущего потомства лучшей матерью, чем тщедушная скромница, притворяющаяся феей, которая питается амброзией, а выйдя замуж, еще и мужа, чего доброго, может попытаться на диету подсадить.

И кстати, девочки, если вы думаете, что парни могут сделать неправильные выводы, видя, как вы любите эклерчики или конфетки, можете успокоиться. Обычно мужчины даже рады, если их зазнобы неравнодушны к сладкому. Ведь это часто снимает мучительный вопрос о мелких, но приятных подарках по поводу и без. Всегда можно подарить женщине-сладкоежке красивый тортик или шоколад ручной работы.

Да ты ж моя маленькая!

Кстати, хороший аппетит - это не единственная особенность, которую женщины ошибочно считают существенным для сильного пола недостатком.

В списке, например, - невысокий рост. Когда в кино, по телевизору и в соцсетях только и видишь рослых длинноногих прелестниц, соответствующих всем современным стандартам красоты, твой метр с кепкой - это ну прямо комплекс. «И кому ж я нужна, такая коротышка?» - думают некоторые миниатюрные дамы и на свидания надевают туфли на каблуках повыше. Пусть в кроссовках удобнее, пусть от каблучищ ноги к середине свидания отваливаются, зато первое впечатление у ухажера будет хорошее.

- Ошибка в том, что в понимании мужчин женщина невысокого роста - слабое существо, она нуждается в особой заботе и защите, - говорит Олеся Железнова. - Такая «трепетная лань», маленькая и трогательная, делает сильный пол в собственных глазах еще сильнее.

Ну и можно, наконец, вспомнить о причинах успеха легендарной Эллочки-людоедки из «12 стульев»: «Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами».

Огонек, не гори

А еще некоторые дамы, для того чтобы понравиться кавалерам, стараются изобразить из себя разбитных девчонок без комплексов. Если от природы женщина скромная и застенчивая, такие потуги ей обычно даются нелегко.

Например, у Иры,ну у той любительницы вкусно поесть, одна знакомая так сильно старается на свиданиях изображать из себя смелую и уверенную в себе женщину, что ей уже сильно за 30, а свидания все никак не перерастут в брак. Да что там в брак! Даже в более-менее постоянные отношения. Мужик разбегается. Слишком плохо удается скромнице роль девушки без комплексов.

- Не нужно наступать на горло собственной песне, - поясняет психолог. - Женская скромность - вовсе не недостаток в мужских глазах. Она - все про ту же трепетную лань, которую хочется защитить, приобнять, приголубить.