Гендиректор Общества «Знание»: наша линия фронта – борьба с фейками

Максим Древаль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал о главных результатах после «перезагрузки» организации, которая прошла два года назад, а также обозначил главные задачи «Знания» сегодня и в ближайшее время: работа в зоне СВО и в новых регионах, создание позитивного имиджа молодого ученого, активизация деятельности на региональном и муниципальном уровнях.

- Максим Алексеевич, что удалось сделать Обществу за два года, что прошли с момента «перезагрузки»?

- Действительно, с того момента, как президент призвал перезапустить, перезагрузить старейшую, величайшую просветительскую организацию, пролетело два года. В советское время «Знание» было самой масштабной организацией в стране, а может быть, даже в мире. И сейчас, через два года после перезагрузки, можно с уверенностью сказать, что мы вернули статус главной просветительской организации. В первую очередь это касается нашей аудитории: согласно опросу, за два года количество онлайн и офлайн участников мероприятий и проектов Российского общества «Знание» превысило 50 млн человек. О нашей организации знает половина населения страны и, что особенно ценно, 84% этих людей доверяют тому, что мы делаем. Среди школьников и студентов этот показатель еще выше, 87 и 89%, соответственно. Я действительно вижу, как растет число слушателей, которым интересен сложный развивающий, интеллектуальный контент. Мне кажется, сегодня просвещение – это не только передача знаний, как это было в эпоху СССР, так как сегодня можно легко найти любые знания. А вот найти знания работающие, эффективные, достоверные, а еще такие, чтобы мотивировали на дальнейшее развитие, вдохновляли – задача действительно сложная. И именно ее мы и стремимся решать с помощью нашего сообщества лекторов. Их уже более 15 тысяч, среди них действительно выдающиеся спикеры, эксперты в самых разных областях. На наших мероприятиях несколько раз выступал президент – и своим примером вдохновил очень многих. Теперь в числе наших лекторов главы госкорпораций, федеральные министры, ученые, деятели культуры, искусства. И все они очень тщательно готовятся к своим выступлениям, работают над материалами, щепетильно относятся к достоверности, к выбору формата… Форматов, кстати, уже очень много: не просто лекции, но и спектакли, и кино, и баттлы. Мы постоянно экспериментируем, чтобы предугадывать запросы молодежи. Чтобы они были уверены, что знания – это так же круто и интересно, как и развлекательный контент.

- Какие планы у Общества?

- Мы проходим важный и сложный этап. За минувшие два года проделана большая работа: мы перезагрузили федеральную команду, выстроили взаимоотношения со всеми министерствами, крупнейшими корпорациями, общественными организациями – это и позволило достичь результатов, о которых я только что рассказал. Теперь нужно умножить эти результаты, достроить инфраструктуру на уровне регионов, городов и спуститься до муниципального и районного уровней. Потому что только на местах наши партнеры, наши амбассадоры могут понять, как учесть специфику, культурные особенности, запрос местной аудитории. Это позволит, с одной стороны, правильно «приземлить» федеральные проекты, а, с другой, дать жизнь локальным инициативам.

Большую часть реготделений мы уже перезапустили, выстраиваем сотрудничество с региональными организациями и региональными органами власти. Наблюдательные советы наших региональных отделений чаще всего возглавляют губернаторы.

Если говорить о событиях и проектах, то скоро нас ждет финал крупнейшего интеллектуального чемпионата – нашей «Лиги Знаний». В этом году мы открыли направление для школ и колледжей, и оно стало самым массовым: в нем приняли участие 400 тысяч учащихся, и скоро лучшие представители регионов приедут в Москву на финал. Также нас ждет фестиваль документального кино и грандиозный по своему масштабу и значимости проект – Международная выставка-форум «Россия», которая откроется в конце года. У «Знания» там запланировано много активностей – и деловая, и просветительская программа. Сейчас не буду раскрывать детали, анонс выйдет совсем скоро.

- С чем Общество «Знание» приехало на ПМЭФ в этом году?

- Это третий ПМЭФ для нас. Традиционно работает студия, где выступают выдающиеся спикеры: федеральные министры, главы регионов, руководители корпораций, топ-менеджмент бизнеса, ученые, деятели искусства, культуры. Все они приходят, чтобы, как всегда, поговорить просто о сложном. Это очень важно для нас, потому что сложно о сложном на этом форуме могут говорить все. А у нас – живой, открытый диалог, максимально понятный для широкой аудитории. Темы – самые актуальные сегодня. Все эксперты говорят о суверенном развитии как единственно верном и справедливом способе формировать новый миропорядок. Молодежи эта тема безумно интересна. Она, молодежь, живет не в каком-то оторванном мире и интересуется не только развлечениями. Ей интересна история, политика, развитие. Ребята показывают это своими вопросами. Я очень рад тому, что вопросы ребят – это, фактически, инструмент конструирования лекций.

- А вот сейчас вы несколько предварили мой следующий вопрос, потому что я хотел спросить о роли общества «Знание» в противостоянии России и Западного мира. В реализации нашего права на суверенное развитие.

- Сразу после начала специальной военной операции, буквально через пару недель, мы начали работать с историческими территориями, сейчас уже – с новыми регионами. Я сам туда ездил многократно. И, встречаясь там с молодежью, увидел, насколько важна для них работа Общества «Знание». У них горят глаза, они безумно рады новым возможностям и даже не верят до конца, что это правда: что они могут пообщаться с выдающимися людьми, погрузиться в разные сферы знаний, посетить разные уголки нашей страны, пройти стажировку на уникальных предприятиях, снять вместе с нами фильм или поучаствовать в спектакле. Мы сразу же открыли для жителей новых регионов все проекты Общества «Знание». Вскоре мы начали работать и с военными – их нужно вдохновлять, поддерживать боевой дух.

Многие лекторы сразу после начала СВО пришли к нам с вопросом, как они могут помочь, поехать туда, на исторические территории, помогать ребятам, делиться своими знаниями, вдохновлять их, поддерживать. Я горжусь нашими лекторами, потому что они по-прежнему готовы туда выезжать, несмотря на все сложности и риск для жизни.

Вообще, мы живем в состоянии трех войн – физической, которая идет в зоне СВО, экономической и информационно-психологической. Вот это, как раз, наша война, война Общества «Знание», это наша линия фронта. Здесь мы обязаны противостоять лжи и фейкам, которые нас окружают. Причем в первую очередь это вранье про нашу страну, про историю, про наши достижения, про людей. Всё это пытаются дискредитировать и забыть. Под ударом наши дети, именно их коллективный Запад пытается перевоспитать и навязать им модель мира, где нет России. На примере Украины мы видим, что можно воспитать поколение, которое не будет помнить свою историю, забудет, кто освободил Европу от фашизма, да и о самом ужасе фашизма забудет. И в том числе задача Общества «Знание» - не допустить подобного.

Этой цели служит еще один важный проект – «Знание.Герои», в рамках которого мы даем возможность ветеранам СВО, Героям России пообщаться с молодежью. Такие встречи – лучший способ для ребят узнать из первых уст о том, что на самом деле происходит, понять, кто такие герои. Увидеть, что это обычные ребята, зачастую ненамного старше их, которые совершают подвиги, потому что любят свою страну. Сейчас по всей стране проводятся десятки тысяч таких встреч.

- В России проходит Год педагога и наставника. Каким образом Общество интегрировано в мероприятия Года?

- Общество «Знание» - партнер всех мероприятий Года педагога и наставника. Открытие Года прошло в нашем Центре знаний «Машук» в Пятигорске, девиз которого – «учим тех, кто учит». Центр, по сути, готовит наставников – преподавателей, учителей, лекторов, просветителей. Работа Центра началась с программы для учителей Донбасса и новых регионов, а всего запланировано около 70 программ, которые целиком отражают задачи Года педагога и наставника. В рамках Года мы проводим форумы для будущих педагогов во всех педагогических университетах: лучшие эксперты, наставники, тренеры делятся своими механиками, инструментами взаимодействия с молодежью. Есть и «предметные» форумы, на которых мы работаем с теми, кто преподает физику, математику, русский язык и другие предметы, находим лучшие инструменты для преподавания. И еще один масштабный проект, который реализуется и на федеральном, и на региональном уровнях, - работа с советниками директоров по воспитательной работе. Скоро они появятся в каждой школе и во многом будут нашими партнерами по интеграции всевозможных наставнических проектов.

Ну и как не сказать о премии Общества «Знание», на которой мы выбираем лучших просветителей года, очень масштабно, очень эффектно, с помпой, потому что они заслуживают такого признания. В прошлом году это был Кремлевский Дворец, красная дорожка, награды вручали выдающиеся люди нашей страны. В этом году будет номинация «Наставник года».

- В Десятилетии науки и технологий «Знание» тоже участвует?

- Конечно. Трек «Знание.Наука», наверное, самый значимый и масштабный по охвату и глубине: десятки тысяч выступлений молодых ученых прошли в каждом уголке нашей страны. Причем, в уникальных форматах: эксперименты, баттлы. Это очень важно и для выступающего, и для слушателя. Для лектора – потому, что мы создаем привлекательный образ российского молодого ученого, который получает признание и, конечно, навыки публичных выступлений. А для ребят-слушателей – потому, что ребята вовлекаются в науку, вдохновляются и, в итоге, делают свой выбор в пользу определенной области знаний, в которой смогут добиться успеха.