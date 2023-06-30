Вопрос дня: В чем счастье вашей профессии? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Ковердяев, каллиграф, создававший эскизы денег на Гознаке:

- У меня рабочий день раньше в 6 часов вечера заканчивался, но я до 10 часов еще работал в удовольствие. Как говорил великий Ростропович: «Мы занимаемся любимым делом и еще получаем за это деньги».

Юрий Сытник, заслуженный пилот России:

- Счастье профессии пилота - это свобода полета и свобода мысли человеческой. Ты управляешь аппаратом, который создали тысячи рук, и Господь позволил тебе стать командиром воздушного корабля. И тебе выпало счастье родиться в стране, где всегда заботились о летчиках.

Олег Сирота, сыровар:

- Каждый день я и мои односельчане приходим на работу, где мы можем потрогать результаты своего труда. Мне этого жутко не хватало раньше, когда я был программистом.

Вася Ложкин, карикатурист и сценограф:

- У меня профессия такая... в основном несчастная. Профессия художника - она малооплачиваемая. Котов рисовать, конечно, прикольно, но не прибыльно. Мне просто повезло, но везет одному из 10 тысяч.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Когда метеоролог выходит на улицу и смотрит на облака, и понимает, что происходит в атмосфере и что там за облака кучево-дождевые или иные, то получает удовольствие профессиональное и эстетическое. И когда совпадает профессиональное и эстетическое - ты начинаешь отрываться от земли.

Владимир Джанибеков, дважды Герой Советского Союза, космонавт:

- Самое острое ощущение было в третьем моем полете, когда на близком расстоянии при сближении отказала автоматика, и мне удалось увести корабль от станции, и мне ЦУП не давал никаких разрешений, потом пропала связь, и в иллюминаторе станции пронеслись чьи-то два больших глаза, и я понимал, что отвечаю за жизнь пяти человек. Стыковку провел потом в ручном режиме, но не знаю, можно ли назвать это счастьем.

Руслан, читатель сайта KP.RU:

- Когда-то я работал в крупном банке и зарабатывал так много, что не успевал эти деньги тратить. Плюс не видел семью и постоянно был в состоянии стресса. Когда у меня начал дергаться глаз - понял, что всех денег на свете не заработаешь. Теперь я стал самозанятым дизайнером, получаю в три раза меньше. Но на жизнь хватает, а главное - в семье все наладилось. И это самое большое счастье.

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