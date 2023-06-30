Юрий Трутнев: Мы гордимся нашими сотрудниками, решившими пойти добровольцами в зону спецоперации

Заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС.

Госслужащие должны быть готовы к выполнению любых задач, которые перед ними ставит страна, в том числе к защите Родины с оружием в руках. Об этом заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил после встречи с коллегами, решившими пойти добровольцами в зону спецоперации. Юрий Трутнев подчеркнул, что победа России, ее независимость являются сегодня самыми важными задачами для каждого гражданина.

Накануне полпред президента в ДФО встретился с группой сотрудников Минвостокразвития России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Чиновники, имеющие опыт военной службы, уверены, что их навыки пригодятся в зоне СВО. В ближайшее время добровольцы отправятся защищать новые регионы России.

«Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами военный опыт, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить нашу победу. Мы гордимся ими», - подчеркнул Юрий Трутнев в интервью «Аргументам и фактам», добавив, что поддерживает такие решения.

«Я плохо воспринимаю слово «чиновник», а всегда говорю, что состою на государственной службе, работаю в команде президента Российской Федерации», - отметил Трутнев.

Заместитель председателя правительства РФ убежден, что победа в специальной военной операции обеспечивает условия для независимости и процветания России.

Отвечая на вопрос: не скажется ли уход части сотрудников министерства и корпорации на эффективности работы, Юрий Трутнев привел случай из своей практики. Двадцать лет назад, возглавив Пермскую область (сейчас – Пермский край), он решил ежегодно сокращать 10% сотрудников областной администрации. Кроме того, губернатор собрался каждый год снижать расходы бюджета на 10%, а сэкономленные средства направлять на развитие региона.

«И вы знаете, ничто не рухнуло. Администрация работала и решала все необходимые задачи даже эффективнее, с меньшим количеством бюрократической суеты. Поэтому я уверен, что мы справимся», - сообщил Юрий Трутнев, отметив, что «работать придется напряженнее».

Полпред рассказал, что пообещал добровольцам сохранить за ними рабочие места. Кроме того, Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков после возвращения сотрудников из зоны спецоперации собираются рассмотреть возможность повысить их в должности.

«Поскольку они сдают главный экзамен - экзамен на преданность стране», - подчеркнул Трутнев.