"Подтоплено 118 участков и 49 домов": Спасатели МЧС переброшены в зону бедствия в Иркутской области

Кадр из видео МЧС РФ

В пятницу, 30 июня, в 6.20 мск в МЧС России сделали тревожное заявление.

«В результате большого количества осадков уровень воды в реке Киренге превысил критические отметки в районе поселка Улькан, села Казачинское, деревень Юхта и Ключи Казачинско-Ленского района Иркутской области, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Подтоплено 118 участков и 49 жилых домов. Произошел перелив четырёх участков дорог…»

В результате без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов: Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово.

Тем не менее, связь с этими населёнными пунктами спасателям удалось организовать довольно быстро - с помощью водного транспорта.

Запас продовольствия и медикаментов в населённых пунктах - в достаточном количестве.

В готовности - пункты временного размещения.

В подтопленных деревнях и селах спасатели оказывают жителям адресную помощь.

«Дополнительно в зону затопления направлена аэромобильная группировка, - читаем в оперативной сводке. - Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 62 специалиста и 24 единицы специальной техники».