Не только многоэтажки: что в России строят на месте пустырей и заброшек

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Москва с каждым годом становится комфортнее. В этом ей помогает в том числе городская программа комплексного развития территорий (КРТ). Город возрождает бывшие промзоны, заброшки и другие неэффективно используемые площадки. Напомним, сегодня промышленные и производственные зоны занимают около 15 тысяч гектаров площади «старой» Москвы. В большинстве из них работают предприятия. Другие участки - с деловой и прочей застройкой. Лишь около двух тысяч гектаров пока никак не включены в городскую жизнь. Эти места находятся в удручающем состоянии, поскольку собственники земли по каким-то причинам ими не занимаются. Но город не стоит на месте и старается по максимуму расширять комфортные пространства, удобные для жизни, работы и отдыха.

«Программа КРТ нацелена на развитие территорий, расположенных в важных для города точках, - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Хочу подчеркнуть: перед нами не стоит задача застроить все жильем, наоборот, мы должны создавать новые многофункциональные районы – комфортные, красивые и экономически привлекательные».

И НА ОКРАИНАХ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ

Вместо пустырей и заброшенных участков появляются кварталы, в которых есть все необходимое для жителей. Сюда входят высокотехнологичные производства, деловые центры с дополнительными рабочими местами, детские сады, школы, спортивные объекты и другая важная инфраструктура. Плюс к этому скверы, парки и общественные пространства.

Все обновляемые участки развиваются комплексно. То есть перекоса в одну сторону не будет, например, только деловой или жилой квартал. А если жителям и городу потребуется поликлиника или культурный центр, то их обязательно построят.

«Каждый участок КРТ развивается четко в соответствии с запросами конкретной территории, поэтому точное соотношение функций назвать невозможно, - уточнила Княжевская. - Надо понимать, что участки, включенные в программу КРТ, очень разные по всем параметрам. Помимо очевидных, как размер и адрес, есть и менее заметные – состав городской среды рядом с участком, уровень развития транспортной инфраструктуры и прочие. Подчеркну, в каждом конкретном случае проводится анализ территории и потребностей города в инфраструктурных объектах».

Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Стоит отметить, что новые многофункциональные районы, что закономерно, создают в основном на срединных и периферийных территориях города. Поскольку программа КРТ охватывает чаще всего участки бывших промышленных предприятий, которых в центральных районах уже осталось мало.

Столичные власти отмечают, что в дальнейшем по проектам КРТ также могут быть выделены площади для новых кварталов, в том числе для нужд реновации.

«Учитывая, что с помощью программы мы удовлетворяем запросы каждого конкретного района, в этом нет ничего удивительного, - говорит Княжевская. - Ведь в конечном итоге территории КРТ будут встроены в общую городскую среду и станут ее органичной частью».

НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО И ДОРОГИ

Развивается и транспортная инфраструктура Москвы. Примеров строительства или проектирования в рамках КРТ новых дорог уже очень много. В Москомархитектуре уточнили, что при реальной возможности улучшить с помощью КРТ транспортное обслуживание жителей, нужные решения непременно учитываются в проекте. От это выигрывают все - и город, и москвичи, и бизнес. В качестве примера можно привести проект развития Южного порта. Он предполагает масштабные изменения, касающиеся создания целого ряда новых транспортных сооружений.

«Здесь появится одноименная станция метро, будет построено и реконструировано порядка девяти километров дорог, - перечислила Княжевская. - Мы ожидаем, что эта территория станет одним из крупных городских центров, поэтому хотим заранее быть готовыми к большому потоку пассажиров».

По ее словам, с учётом особенностей участка заранее идет проработка и дополнительных транспортных связей, работающих не только на какой-то конкретный район, но и на соседние. Строительств новых дорог и станции метро на территории Южного порта позволит разгрузить Волгоградский проспект, Люблинскую улицу, Каширское шоссе, а также создать связанные пешеходные пространства.

«Как следствие, главным эффектом от реализации проекта станет улучшение транспортного обслуживания в Юго-Восточном округе, развитие сети общественного транспорта, - добавила глава ведомства. - И, конечно, сокращение времени, которое жители районов Южнопортовый, Печатники, Марьино, Люблино, Братеево сегодня тратят на дорогу».

КСТАТИ

Изменения в столице благодаря КРТ проводятся грандиозные. Возникает закономерный вопрос, достаточно ли обеспечена нормативной базой реализация проектов комплексного развития. Как пояснили в Москомархитектуре, в городе действует механизм, описывающий процесс включения территории в программу, а также уже давно знакомые этапы развития территории и строительства новых сооружений.

«Однако работа над совершенствованием нормативной базы ведется постоянно, - подчеркнула Княжевская. - Она направлена на создание наиболее благоприятных условий для развития города и делового климата».