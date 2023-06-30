Потерянные деньги вернул только каждый десятый: опубликовано новое исследование о телефонных мошенниках

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Более 94% пользователей сотовой связи так или иначе сталкивались с действиями телефонных мошенников. Более 77% абонентов получают звонки от спамеров, 60% получают нежелательные SMS-сообщения, а 47% сталкиваются со спамом в мессенджерах. Таковы результаты исследования, проведенного агентством TelecomDaily.

Исследование состояло из двух частей. Вначале эксперты провели опрос пользователей сотовой связи и попросили их описать поведение мошенников. В онлайн-анкетировании приняли участие более 1800 человек.

После того, как были собраны данные о регулярности звонков, поступающих от мошенников, об их методах, частоте хищений и об информированности абонентов о существующих сервисах защиты, начался второй этап исследования. К нему были привлечены отраслевые эксперты. Им требовалось оценить сервисы, реализованные у операторов в качестве противодействия мошенникам. В итоге были выделены шесть основных сервисов: определитель номера, голосовой ассистент/телефонный секретарь (для ответов на спам-звонки и звонки с неизвестных номеров с аудиозаписью и расшифровкой звонка), виртуальный номер с переадресацией вызовов на основной, блокировка интернет-рекламы, онлайн-защита в ходе звонка и черный список от оператора. По каждому из сервисов начислялись баллы за его реализацию, далее они суммировались по всем шести сервисам ( если оператор данной опции не предоставляет, то он получает за нее 0 баллов).

В результате исследование показало, что, как и в прошлом году, больше всего опций по предотвращению нежелательных вызовов предоставляют операторы «Тинькофф Мобайл» и «МегаФон». Кроме того, в этом году к ним присоединился МТС. По сумме баллов, выставленных экспертами, лидирует «Тинькофф Мобайл», который на пяти сервисах из шести возможных набрал 326 баллов, в том числе за счет того, что оператор предоставляет современный функционал. МТС с таким же количеством сервисов получил 319,6 баллов, «МегаФон» — 319,4.

Пользователи сотовой связи признались, что все больше доверяют экосистемам и специализированным решениям мобильных операторов. Если в 2022 году почти 43% абонентов сомневались в способностях защитить их банковских счет при взаимодействии с оператором в единой экосистеме, то сейчас доля сомневающихся снизилась до 22%. То есть 78% считают такой канал надежным, а 14,5% им уже пользуются. Сразу 94% абонентов убеждены, что защиту от мошенников и спама должен брать на себя именно оператор связи.

Более 46% жертв телефонного мошенничества признались, что не верят в эффективность правоохранительных органов и не обращаются к ним после хищения средств. Другая половина (54%) пострадавших пытаются вернуть деньги, но удалось это лишь каждому пятому (10,6%). Таким образом, потери компенсировал только каждый десятый среди жертв телефонного мошенничества.

Интересно, что в ситуации со спамом опрошенные обратили внимание на снижение его частоты. 40% респондентов заявили, что стали сталкиваться со спамом реже. Тот факт, что за год количество нежелательных обращений снизилось, чаще других отмечали абоненты «Тинькофф Мобаи л» (55%), Yota (46%) и МТС (44%). Впрочем, около 34% считают, что, напротив, его объем вырос. Самым популярным вариантом ответа на вопрос, «как часто вас беспокоят спамеры?» стал «несколько раз в год» — 35,8% (в 2022 так ответили чуть более 20%). Для сравнения, годом ранее больше всего респондентов выбрали вариант «несколько раз в месяц» — 36,3%. Сейчас эта доля снизилась до 32,6%. Ответ «очень редко» тоже стал более популярным. Его выбрали 13,1%, годом ранее — всего 2.4%.

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