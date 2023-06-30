Погулял «на все»: В Италии туристу грозит пятилетний тюремный срок за надпись на Колизее

Штраф неудавшемуся Бэнкси может составить несколько десятков тысяч евро Фото: www.youtube.com

Рим, как известно, город вечный, в котором древние здания и памятники находятся буквально на каждом шагу. На некоторых гостей итальянской столицы этот дух действует воодушевляюще, вызывая у них настойчивое желание увековечить и своё имя. Правда, некоторые из них находят весьма своеобразные методы для реализации этой, вне всякого сомнения, высокой мечты. Например, нацарапав что-нибудь «возвышенное» типа «К. был здесь» на каком-нибудь архитектурным шедевре, ну или справив нужду на колоннаду собора Святого Петра, чем страдают, как правило, американцы.

Не придумал ничего оригинальнее и англоязычный турист, которому классические «Римские каникулы», видимо, показались пресноватыми. В ходе экскурсии по Колизею он достал ключи и, как истинный кроманьонец, начертал на его древней стене «Айван + Хейли 23», желая таким образом доказать спутнице свою верность и смелость. Но в итоге подобная «отвага» может дорого обойтись молодому герою - поступок новоявленного гладиатора попал на видео и теперь его вместо фанатов разыскивают местные правоохранители, не оценившие «творчества».

В случае признания виновным неудавшемуся Бэнкси грозит штраф в размере как минимум в 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей) и до пяти лет тюремного заключения, - сообщает агентство ANSA. Плюс ко всему, суд может заставить его оплатить стоимость реставрационных работ. При этом Айвану еще очень повезет, если кирпич окажется «новоделом» из отреставрированной кладки, а не «оригиналом» возрастом почти 2000 лет - в таком случае цена его «признания в любви» возрастет до десятков тысяч евро. Зато Хэйли точно будет знать, что она для него — в буквальном смысле самая «дорогая» на свете.