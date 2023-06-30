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В мире30 июня 2023 8:38

Погулял «на все»: В Италии туристу грозит пятилетний тюремный срок за надпись на Колизее

Штраф неудавшемуся Бэнкси может составить несколько десятков тысяч евро
Евгений СУЧКОВ
Штраф неудавшемуся Бэнкси может составить несколько десятков тысяч евро

Штраф неудавшемуся Бэнкси может составить несколько десятков тысяч евро

Фото: www.youtube.com

Рим, как известно, город вечный, в котором древние здания и памятники находятся буквально на каждом шагу. На некоторых гостей итальянской столицы этот дух действует воодушевляюще, вызывая у них настойчивое желание увековечить и своё имя. Правда, некоторые из них находят весьма своеобразные методы для реализации этой, вне всякого сомнения, высокой мечты. Например, нацарапав что-нибудь «возвышенное» типа «К. был здесь» на каком-нибудь архитектурным шедевре, ну или справив нужду на колоннаду собора Святого Петра, чем страдают, как правило, американцы.

Не придумал ничего оригинальнее и англоязычный турист, которому классические «Римские каникулы», видимо, показались пресноватыми. В ходе экскурсии по Колизею он достал ключи и, как истинный кроманьонец, начертал на его древней стене «Айван + Хейли 23», желая таким образом доказать спутнице свою верность и смелость. Но в итоге подобная «отвага» может дорого обойтись молодому герою - поступок новоявленного гладиатора попал на видео и теперь его вместо фанатов разыскивают местные правоохранители, не оценившие «творчества».

В случае признания виновным неудавшемуся Бэнкси грозит штраф в размере как минимум в 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей) и до пяти лет тюремного заключения, - сообщает агентство ANSA. Плюс ко всему, суд может заставить его оплатить стоимость реставрационных работ. При этом Айвану еще очень повезет, если кирпич окажется «новоделом» из отреставрированной кладки, а не «оригиналом» возрастом почти 2000 лет - в таком случае цена его «признания в любви» возрастет до десятков тысяч евро. Зато Хэйли точно будет знать, что она для него — в буквальном смысле самая «дорогая» на свете.

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