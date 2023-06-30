Врачи не знали, смогут ли спасти жизнь Мадонне: Певица не встает с постели после выписки из больницы

Мадонна провела несколько дней в больнице под присмотром врачей. Фото: REUTERS

64-летняя певица Мадонна потеряла сознание у себя дома на прошлой неделе. Её срочно доставили в реанимацию, где обнаружили бактериальную инфекцию и даже сделали интубацию трахеи. Певица не могла самостоятельно дышать и сутки провела на аппарате ИВЛ. Говорят, чтобы избежать сепсиса, Мадонне сделали переливание крови. Все это время рядом с ней была её дочь Лурдес.

Менеджер певицы Гай Осири сообищл журналистам, что ни близкие, ни врачи не знали наверняка, смогут ли спасти королеву поп-музыки.

Бактериальная инфекция, которая была у певицы, в некоторых случаях вообще может привести к сепсису и смерти пациента. Поэтому Мадонна провела несколько дней в больнице под присмотром врачей. А после ее отправили лечиться домой. Сейчас она у себя дома в Нью-Йорке, говорят, мучается приступами тошноты.

Несмотря на плохое самочувствие, певица не хотела отменять юбилейное турне Celebration к 40-летию на сцене. Первый концерт был запланирован на 15 июля в Ванкувере. Далее она собиралась отправиться в Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анделес, Лас-Вегас и другие города Соединенных Штатов. 14 октября певица намеревалась выступить на сцене лондонской «O2 Арены», а потом поехать с концертами в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды. В общей сложности в рамках тура планировались 80 концертов.

В интервью американскому еженедельнику Variety поп-дива поделилась, что она сосредоточена на том, чтобы «перезапустить свое творчество, чтобы оно было интересно молодому поколению». Говорила, что хорошо себя чувствует только на сцене в окружении зрителей и поклонников. Тем не менее, организаторы её концертов все-таки отложили тур на неопределённый срок.

«Мы ставим на паузу все обязательства, в том числе и тур. Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенных шоу», — сообщил менеджер певицы.

Тем временем в Сети строятся предположения, из-за чего Мадонна могла попасть в реанимацию. Фанаты певицы отметили, что за последние месяцы исполнительница хита Like a virgin сильно похудела и выглядела плохо. То ли это переутомление, то ли серьезное заболевание, которое скрывает Мадонна.

Самая частая версия – увлечение пластическими операциями и другими косметическими процедурами. Такие предположения выдвинули и американские врачи.

По словам медиков, увлечение пластическими операциями могло подорвать иммунитет певицы. Кстати, врачи уже спасали Мадонну от сепсиса и делали ей переливание крови. После того, как в прошлом году она экспериментировала с альтернативными методами лечения после травмы колена. Три года назад она упала на сцене во время шоу Madame X в Париже и получила серьезную травму ноги. Чтобы справиться с воспалением, ей «чистили» кровь, она лечилась стволовыми клетками, перенесла операцию. Даже 10 месяцев передвигалась на костылях.

Западные СМИ пишут, что Мадонна не выдерживает прежних нагрузок, что напрасно 64-летняя певица продолжает тренироваться шесть раз в неделю и придерживается строгого режима питания.

«Множество пластических операций до добра не доводят. Бабушке пора чуть угомониться. Более спокойный темп, меньше хирургии и уколов. И скорейшего выздоровления, — пишут поклонники певицы в соцсетях.