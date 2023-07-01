Смертельно опасный режим: Ученые 37 лет выясняли, что "совы" живут меньше "жаворонков"

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В негласном соревновании просыпающихся спозаранку и полуночников ранние пташки нанесли по королям и королевам ночи сокрушительный удар. Опубликованы результаты длительного, аж в 37 лет, наблюдения и исследования жизни близнецов, участников было 23 854 человека.

Оказалось, что «совы», то есть те, кто ложится сильно заполночь и активничает во второй половине дня, очень часто умирали раньше «жаворонков» - тех людей, чья активность была первой половине суток. Причем ученые учитывали поправки на как возраст, пол, этническую принадлежность, индекс массы тела, совокупную продолжительность сна в сутки, социально-экономический статус и проблемы со здоровьем.

Риск смертности увеличился на 21% у людей, которые вели устойчивый образ жизни «совы», и на 9% у тех, кто был совой «в некоторой степени».

Так что, ложиться спать поздно ночью или под утро и делать это систематически очень вредно.

Причем дело не только в нарушении естественных биологических «часов» - так называемых циркадных ритмов. Как выявило это исследование, у полуночников оказался более высокий уровень потребления табака и алкоголя, чем у тех, кто рано ложился и рано вставал.

- Повышенный риск смертности, связанный с тем, что человек ведет явно «вечерний» образ жизни, по-видимому, объясняется и более высоким потреблением табака и алкоголя, — считает автор исследования Кристер Хаблин из Финского института гигиены труда в Хельсинки.

Так что ночной образ жизни не способствует здоровому питанию и телесной бодрости, равно как и здоровым привычкам относительно физической активности. А дальше – больше. Более ранние исследования показывали связь между развитием болезней психики, таких как депрессия и шизофрения, и ночным образом жизни. Просело тело, а следом и психика сдает.

Еще одна тенденция, - крайне опасная для женщин. Дамы, ведущие ночной образ жизни, имеют более высокие риски развития рака молочной железы.