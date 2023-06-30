Более 40 героев СВО получили новое жилье и место службы

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, статс-секретарь замминистра обороны России Николай Панков, вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, и воинские звания.

«Более 40 военнослужащим вручили жилищные документы. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу», - прокомментировали в Минобороны России.

Панков передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долг: «Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении Вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий».

Отличившимся военнослужащим вручили 12 государственных наград, в числе которых 7 орденов «Мужества» и 5 медалей «За отвагу». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.