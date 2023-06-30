Российские военные перехватили семь HIMARS и десять украинских беспилотников

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны России сообщает, что вооруженные формирования киевского режима минувшие сутки продолжали свои тщетные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Как обычно, ВСУ продолжает терять много солдат и военной техники.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге огласил данные о потерях ВСУ на минувшие сутки: на Донецком направлении в пяти атаках ВСУ потеряло до 160 военнослужащих, на Краснолиманском направлении более 50, на Южно-Донецком и Запорожском до 120, на Купянском до 50, на Херсонском до 45.

Кроме 425 солдат киевский режим потерял в этих атаках три диверсионные группы, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также десятки бронемашин, автомобилей, самоходок и гаубиц.

В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки также нанесено огневое поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

Конашенков отметил на брифинге боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отметим, что ВСУ пытаются проломить оборону наших войск с помощью множества диверсионных групп и штурмовых отрядов, которые делают броски к линии обороны и флангам наших подразделений под прикрытием массированных артиллерийских и минометных обстрелов. Вот как об этом рассказывает на примере героизма рядового группировки войск «Восток» Дмитрия Петренко начальник пресс-центра группировки «Восток»: «Пулеметчик рядовой Дмитрий Петренко, находясь на позиции опорного пункта мотострелкового подразделения на одном из участков Запорожского направления, вел наблюдение. Противник перед попыткой наступления на позиции российских войск начал минометный обстрел. Но Дмитрий, проявляя мужество и хладнокровие, продолжал наблюдение, что позволило своевременно обнаружить наступление пехоты противника. Рядовой Петренко первым открыл огонь по противнику, уничтожив передовую группу наступающих боевиков. Понеся потери, противник отступил. Атака была сорвана, позиции российских войск были удержаны».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4833 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10413 - танков и других боевых бронированных машин.

1134 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5281 - орудие полевой артиллерии и минометов.

11292 - единицы специальной военной автомобильной техники.