Форум будущих технологий посвятят внедрению квантовых технологий

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Форум будущих технологий впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Мероприятие будет посвящено квантовым технологиям как одной из наиболее перспективных областей научно-технического прогресса и откроет серию ежегодных мероприятий, на которых будут обсуждаться передовые направления технологического развития страны. 9-12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, где ученые проанализируют актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля – открытые дни форума, в рамках которых состоятся пленарное заседание, 18 сессий и специальные мероприятия.

«МОЗГ – КОМПЬЮТЕР»

Деловая программа форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» поделена на тематические блоки, охватывающие различные аспекты жизни человека, которые затрагивают квантовые технологии: «Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития», «Какими будут технологии завтрашнего дня», «Объединяя науку и творчество» и «Как технологии меняют мир».

На повестке программного блока «Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития» – вопросы востребованных инструментов государственной поддержки, которые включены в сессии «Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить», «Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки» и «Как и что двигает науку». На одной из ключевых сессий «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?» эксперты затронут геополитические вопросы и их влияние на науку, ученых и инженеров.

В рамках тематического направления «Какими будут технологии завтрашнего дня» участники Форума обсудят вычислительные системы будущего, квантовые коммуникации и кибербезопасность. Этим вопросам будут посвящены дискуссии «Квантовое превосходство: было или будет?» и «Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса».

На сессиях блока «Как технологии меняют мир» участники проанализируют влияние технологий на качество, продолжительность жизни и окружающую среду, а также представят свое видение «Квантового города будущего». Кроме того, эксперты поговорят об интерфейсе «мозг-компьютер» и применении квантовых технологий в медицине – моделировании новых лекарственных препаратов, диагностике и терапии заболеваний на самых ранних стадиях.

«ЭТИКА ЦИФРОВОГО МИРА»

Отдельная дискуссия будет посвящена объединению науки и творчества. Эксперты обсудят «Образ кванта в сознании человека» и «Этику цифрового мира: старые утопии в новом свете».

Использованию квантовых коммуникаций для обеспечения кибербезопасности российских компаний будет посвящен бизнес-завтрак РЖД. Также в числе специальных мероприятий форума – сессия ВЦИОМ «Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях» и пресс-конференция, посвященная учреждению Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий.

Оператором Форума будущих технологий является фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Российской академии наук. Соорганизаторы Форума – госкорпорация «Росатом» и РЖД. В качестве организатора научной конференции ICQT 2023 выступает Российский квантовый центр (РКЦ).