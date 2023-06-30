Люди Как люди и мальчик Паша

Паша с Вестой. Фото: Анастасия ВОЛКОВА

В Центре Социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов им. Г.И. Россолимо мы провели курс канистерапевтических занятий, но нас пригласили приехать ещё раз: принять участие в Фестивале, который назывался «День информирования об аутизме». Нас четверо: канистерапевт Наталья Акимова, кинолог Анастасия Булатова, психолог Анастасия Волкова и хаски по кличке Веста.

Разместились в привычном кабинете, ждём.

Через несколько минут в кабинет зашли знакомые нам Паша и Артём.

– Привет! – Машем мальчишкам.

– Привет! – Улыбаясь во всё лицо, кричит Паша.

Артём не в настроении и молча ходит по комнате. Собака Веста крутится, катается по полу и пристаёт ко всем, кто попался на пути. Пока Артём отстранённо наблюдает за происходящим, Паша наглаживает Весту и умудряется взять её на руки. И всё, как полагается, когда человек возится с хаски, – облизанные руки, лицо и кругом шерсть.

Наигравшись с собакой, Павел переключается на меня:

– Два Паши, – объясняет он, указывая на фотографии, висящие на стенах.

– Паша на двух фотографиях? – Переспрашиваю.

– Да! – С гордостью соглашается Паша.

Он плохо выговаривает буквы, но отлично объясняется жестами. Практически без слов, сумел растолковать мне, что в этом кабинете делали ремонт, показал как красили стены, как вешали жалюзи и даже, как штробилась стена для проводки.

– Два, – говорит Паша и указывает на 4 розетки в стене. Я удивляюсь, ведь на занятиях он хорошо считал. Поправляю:

– Здесь четыре розетки – не две.

– Два, два! – Паша показывает, как идут провода от одной розетки к другой.

– Два провода?

– Да!

Пока мы объяснялись, неожиданно подключается Артём. Он повторяет наши движения руками. Пользуюсь этим, провожу мини-занятие пальчиковой нейрогимнастики: руки вверх-вниз, ладошки вправо-влево, пальчики соединить-разъединить… Сложные фигуры Артём понимает не сразу, но старается и в итоге у него получается. Хандра отступила и парень приободрился.

Вошли гости Центра – родители, расселись. Я представила Фонд «Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро, коллег, и мы приступаем. Всё, как обычно, если не считать толпы в кабинете.

– Сейчас ритуал приветствия, нужно дать собаке понюхать руку, а потом все разместимся на мате, – объясняет Наталья.

Ритуалы для людей с расстройством аутистического спектра имеют огромное значение, создавая чувства безопасности и предсказуемости, что становится залогом успеха в работе. Артём и Паша спокойны, не теряются, в их действиях проглядывает уверенность и, разместившись на мате, они, я бы сказала, по-хозяйски, вычёсывают Весту.

– Мы учимся правильно вычёсывать животное, – Наталья обращается к зрителям. – Попутно изучаем строение тела собаки. Сосчитаем количество подушечек на лапах, определим цвет глаз и шерсти.

Гости, как заворожённые, наблюдают. Ребята снимают с расчёсок шерсть, которая пригодится для аппликации. Я поясняю, что развивается мелкая моторика: вытащить шерсть из чесалок – задача не из лёгких, но Паша и Артём справляются. Теперь мы берём в руки бумагу и клей.

Неожиданно для всех, в занятие включается директор Центра Е.И. Возжаева, она втискивается в нашу компанию на мате. Видимо, Елена Игоревна действует под напором чувств, и её легко понять.

Павел фонтанирует эмоциями. Артём по-прежнему зажат, но на его лице обстоятельность и удовлетворённость. Он полностью включён в занятие, и во время аппликации уже не сдерживает себя – смеётся. Отличный результат. Значит, мы пришли к эмоциональному контакту, иной раз это бывает непосильной задачей.

Закончив приклеивать шерсть к листу бумаги, Паша старательно разрисовал работу фломастером, а потом с удовлетворением продемонстрировал её всем зрителям.

Директор Возжаева вклинилась в нашу компанию. Фото: Анастасия ВОЛКОВА

Разгар творчества. Фото: Анастасия ВОЛКОВА

После занятия я поговорила с мамой Паши Анисой Николаевной.

Она рассказала, что Паша – средний ребёнок, у него две старшие сестры и младший брат. Младшенький забывает, что Паша – особенный, спрашивает с него как со старшего брата, что не может не мотивировать парня к развитию.

Павел растёт в любящей семье, что сделало его добрым и общительным юношей, который бесконечно улыбается всем вокруг.

Паша показал Весте результат труда. Фото: Анастасия ВОЛКОВА

Аниса Николаевна рассказывает, что ещё раньше целый год Паша посещал занятия с логопедом и собакой по кличке Альбус. Пёс мотивировал его к действию, а логопед направляла.

– Тогда мы купили ему игрушечную собаку, и Паша назвал её тоже

Альбус, – воодушевлённо рассказывает мама. – Ему нравились занятия и эффект был колоссальный. Мальчик стал произносить слова. Но занятия проходили на платной основе и мы не смогли потянуть это дорогостоящее удовольствие. Когда в семейном центре им. Россолимо нам предложили пройти курс канистерапии, мы согласились точас.

Я поинтересовалась, были ли заметны изменения в состоянии Паши после наших занятий?

– У него каждую неделю что-то новое возникает, – ответила Аниса Николаевна, – поэтому трудно сказать, что именно работает. Влияет всё в совокупности.

– А какие занятия ещё посещает ваш сын?

– Сейчас ходит на танцы, мы часто посещаем спектакли, каток, ездим в другие города – новые впечатления и смена обстановки способствуют развитию. Когда ребёнок занят – дело идёт, если ничем не занят, то происходит спад, с таким мы тоже столкнулись.

– Животные вообще хорошо влияют на детей, – поделилась Аниса Николаевна. – Когда мы завели дома кошку, у Павла стала лучше работать правая рука! Но занятия с животными нужны не только больным, но и здоровым детям. В наше время родители часто загружены работой и у них не остаётся ни времени, ни сил, и дети недополучают эмоционального контакта. Общение с животными компенсирует это. Но многое зависит, конечно, от родителей. Если они верят, что общение с животными помогает, то скорее всего оно и поможет. Если же относятся скептически, то ребёнок это чувствует, и результата либо не будет, либо он останется незамеченным.

Где-то в глубине души возникла досада: никакого «вау-эффекта» мы не достигли, но тут же я подумала: никакого «вау-эффекта» и не могло быть, тут другое: капля за каплей камень точит.

Наша справка

Третий год в рамках грантовой программы «Москва – добрый город» Благотворительный Фонд «Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро осуществляет канистерапевтическую работу в социальных учреждениях Москвы.