Дмитрий Гончаров: «В каждом договоре есть строка «Обстоятельства непреодолимой силы», но когда нас это останавливало!»

Дмитрий Гончаров рассказал нашему изданию о тернистом пути бизнесмена, как рождаются идеи и находят свое воплощение в реальной жизни. Какие качества необходимы, чтобы добиться профессионального и материального благополучия.

- Дмитрий, вы начали заниматься бизнесом сразу после окончания института. Вам изначально не нравилась полученная специальность или выбор был обоснован другими причинами?

- Дело не специальности, а скорее в амбициях. Я закончил университет (СамГУПС) в г. Самара и получил диплом инженера электроснабжения путей сообщения. Достаточно востребованная специальность, особенно в мегаполисах, поэтому я решил начать свой профессиональный путь в «городе больших возможностей». Тогда я не учел главного: что может предложить столица начинающему специалисту без опыта работы? Зарплату, на которую я мог рассчитывать, не хватило бы для жизни в Москве. Конечно, можно было потерпеть, сильно ужаться в расходах и постепенно делать карьеру. Просматривая этот путь, я хорошо понимал кем буду через 5-10 лет. Это была такая точка выбора между обывательской стабильностью и риском попробовать что-то новое. Молодость и амбиции взяли свое, я выбрал второе.

- Ваш первый бизнес - сеть мастерских по ремонту сотовых телефонов. Почему именно это направление? Как человек без опыта и стартового капитала может развернуть целую сеть за короткий период?

- Небольшой стартовый капитал у меня все-таки был. В 2009 году я участвовал в программе «Work & travel» для студентов, где заработал немного долларов. Что касается остального… Было сильное желание открыть свой бизнес и в целом обстоятельства способствовали этому. Допустим, на тот момент я общался со своим ровесником, который держал на рынке небольшой магазин одежды. Он мне рассказал, как открыть ИП, как арендовать помещение и тд. Я хотел продавать сотовые телефоны, мне нравилось следить за технологиями в этой сфере, да и потребительский рынок рос огромными темпами. Но той суммы, которой я располагал, было недостаточно для закупки товара. Так пришла идея работать в этом же направлении, но на вторичном рынке: услуги по ремонту, скупка сломанных телефонов с последующей продажей восстановленных устройств. Порог входа в этот бизнес был для меня доступен, и я открыл свою первую мастерскую в подмосковном городе Красногорске.

Опыта в ведении бизнеса у меня не было, никаких анализов целевой аудитории я не проводил. Единственный ориентир, которого придерживался при выборе места для мастерской - это наличие конкурентов. Логика была простая: нет конкурентов, значит нет денег. Снял помещение, которое подходило под мой бюджет в радиусе километра от 4-х подобных мастерских. Через несколько лет, изучая маркетинг, я узнал, что выбрал одну из лучших тактик. Интуиция меня не подвела.

Дальше началась активная работа по продвижению мастерской: наружная реклама, распространение визиток, расклеивание листовок. Расширил спектр услуг до ремонта ноутбуков и бытовой техники и уже снял помещение побольше. Ровно через год я открываю еще одну мастерскую в Москве рядом с метро. Так масштабировался каждый год, бизнес процветал! Но радость была не очень долгой. Помещения, которые я арендовал, попали под программу сноса рынков и павильонов у метро. Меняя местоположение даже на 50 метров от предыдущей мастерской, я терял до 50 % прибыли, что в итоге привело к банкротству моей первой компании.

- Потеря бизнеса – это большой стресс. Как вы из него вышли? Не было желания устроиться по специальности и получать небольшую, но стабильную зарплату?

- Банкротство стало последней каплей в постепенно копившемся разочаровании. Бизнес такого формата - это постоянный стресс: бесконечные проверки регулирующих органов, сложности с мастерами, которые тебя периодически подводят, проблемы с безопасностью точек. Я, честно говоря, уже не хотел заниматься этим бизнесом. Параллельно пробовал что-то другое, но попытки были неудачными. Поэтому потерю скорее воспринял как возможность заняться чем-то новым.

В 2015 г. начал учиться интернет-рекламе, поступил на курсы по SEO-продвижению, настройке Яндекс-директ и Google-рекламы. Я тогда рассуждал так: если научусь генерировать заявки и привлекать клиентов, то смогу построить любой бизнес. Нужна была практика, в том числе по работе с рекламными бюджетами, поэтому параллельно с учебой устроился в интернет-магазин по продаже сотовых телефонов «Xiaomi». У меня не было опыта в интернет-рекламе, но был опыт в мире сотовых телефонов, благодаря этому мы с директором сразу нашли общий язык. Так я получил реальную практику в Интернет-торговле и желание в ней развиваться.

- На сегодняшний день ваш интернет-магазин офисной мебели «Найс-Офис» имеет высокие рейтинги продаж. Интуиция вас опять не подвела?

- Интуиция это или аналитический склад ума, трудно сказать. Я наблюдал как увеличивается диагональ экранов и расширяется функциональность сотовых телефонов, как стремительно интернет проникает в быт людей, растущую популярность онлайн-покупок и делал выводы на перспективу. Название будущей компании «Найс Офис» я придумал в 2016 году и в феврале зарегистрировал доменное имя nice-office.ru. С этого момента и родилась компания.

- Насколько сложно было сделать второй старт?

- На старте было много нового и интересного и это меня зажигало. Учитывая предыдущий опыт ведения бизнеса, я стремился избегать ошибок. Сделал ставку на более платежеспособный сегмент B2B и товар, который всегда в тренде - офисная мебель. При запуске интернет-магазина у меня был всего один поставщик и 150 товарных единиц - кресел для офиса, а сайт вообще был сделан на шаблонном движке.

Не все сервисы аналитики мне приходились по карману, начинал с бесплатных: Яндекс-метрики и Google-аналитики. На этих данных я строил гипотезы и проверял их на рекламном трафике. Что бы я не делал главное - результат. Несмотря на большую конкуренцию в выбранном направлении, начал получать заявки.

Это был лучший старт из всех предыдущих бизнесов. С минимальными вложениями я сразу вышел в плюс за очень короткий срок! Появилась уверенность в правильности действий.

Конечно, мне порой приходилось самому ездить на сборку, заниматься доставкой на собственном автомобиле, но я на себе исследовал и тестировал все этапы бизнеса: от звонков до конечного клиента.

Одновременно я плотно занимался рекламой интернет-магазина. Поток звонков и заявок нарастал и вскоре мне понадобился отдел продаж. Тут мне пригодился опыт в подборе сотрудников. Люди, которых я нанимал на работу в начале, по сегодняшний день трудятся в нашей компании в качестве руководителей отделов.

- Есть какие-то кардинальные отличия офлайн-бизнеса от -онлайн?

- В онлайн-торговле отсутствует много издержек офлайн-бизнеса. Например, тебе не нужно арендовать торговые площади, которые могут снести в любой момент. Я один из первых, кто наладил удаленную работу сотрудников. Поверьте, без тех сервисов и технологий, которые есть сейчас, 10 лет назад это было сделать непросто. За счет такой предусмотрительности, мы получили огромный плюс в пандемию “Корона вирус” и пережили этот период без особых потерь для бизнеса.

Если сравнивать проблемы в торговых точках и интернет-магазине, то «жулики и воры» никуда не делись. Раньше мои мастерские физически грабили, а теперь устраивают DOS- атаки на сайт с последующим предложением прекратить работу за денежные средства. Также ощутимо сказывается скликивание рекламного бюджета, с этой проблемой даже поисковая система не может корректно бороться.

Преимущества в охвате бизнеса очевидны, я могу продавать как внутри своей страны, так и за ее пределами. Это существенно расширяет географию рынка реализации.

Благодаря сквозной аналитики и ip телефонии и другим системам можно держать руку на пульсе и видеть проблемы в продажах и работе персонала. Можно знать точно, сколько заявок обработал менеджер и насколько успешно он продает. На мой взгляд, преимущества Интернет-торговли очевидны, а перспективы колоссальны.

- На чем держится успех вашей компании?

- Здесь, конечно, много факторов. Я считаю, что один из основных капиталов любого бизнеса – это люди. Поэтому изначально делал ставку на создание рабочих условий для персонала и адекватную оплату труда. На старте золотые горы не обещал, но сотрудники видели потенциал и активно включались в работу, за что я их денежно поощрял. Как показал опыт, это была правильно выбранная политика. В отличие от конкурентов, у нас нет текучки кадров в отделе продаж, менеджеры хорошо замотивированы и ценят условия, которые мы предоставляем. Их заинтересованность в работе возвращается нам большим количеством постоянных клиентов и повторных заказов.

- Дмитрий, вы являетесь классическим примером человека с предпринимательским мышлением, который не соглашается на минимум, ставит цели и добивается результата. Эти качества у вас врожденные или наработаны?

- Старт у всех разный. Меня просто не устраивал тот уровень жизни в котором прошло мое детство и юность. Все мои усилия были направлены на то, чтобы кардинально изменить свою жизнь к лучшему, а качества проявлялись и включались уже по ходу предпринимаемых действий.

- Как вы пришли к социальным проектам?

За период своей деятельности я участвовал во многих мероприятиях, посвященных маркетингу и бизнесу. Состоял в партии “Опора России”, клубе молодых предпринимателей г. Москвы.

В предпринимательской среде часто проводят мероприятия помощи незащищенным слоям населения. Это очень тонкая тема, так как интересы у всех участников разные. Я же выполнял организаторские функции в социальном проекте для пенсионеров от сообщества субаристов (владельцы тюнингованных машин Subaru). Для меня это был колоссальный опыт. Когда ты делаешь что-то бесплатно в целях благотворительности, твое мышление и отношение к людям меняется в лучшую сторону.

- Исходя из своего опыта, можете назвать три-четыре основных качества предпринимателя на которых он способен поставить и развить свой бизнес?

- Самое главное качество - это умение договариваться с людьми. Второе - разбираться в людях, нужно четко понимать: с кем вы будете строить и развивать бизнес, кого нанимаете на работу. Третье – это умение считать деньги.

- Какие бы рекомендации или пожелания вы могли бы дать молодому поколению, вступающему на свой профессиональный путь?

- Первое правило бизнеса - никогда не слушайте людей, которые говорят, что у вас не ничего получится. Я таких доброжелателей вычеркивал из своего окружения. Как показал опыт, они практически все остались в той точке, из которой раздавали советы. Верьте в себя и свои силы, не останавливайтесь на достигнутом. Жизнь – это движение вперед. Воспринимайте временную неудачу, как новые возможности. Конечно, в каждом договоре, который подписываете есть строка «Обстоятельства непреодолимой силы», но когда нас это останавливало!