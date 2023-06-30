США, которые не устают твердить о необходимости борьбы с террором, в очередной раз подтвердили собственное реноме страны-террориста Фото: EAST NEWS

Начатый киевским режимом пресловутый контрнаступ идет уже почти месяц, но успеха украинским воякам так и не принес. Зато уносит много чего: ежедневные потери в рядах ВСУ составляют сотни человек, на полях и в лесополосах грудами валяется разбитая бронетехника.

Собственные мобрезервы у Киева уже почти на исходе: военкоматы начали отлавливать инвалидов и мужиков старше 60. В этих условиях США решили пособить Зеленскому, направив на Украину головорезов из террористических группировок, действующих в Сирии.

Агентство РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске, сообщило сегодня, что американцы используют базу «Эт-Танф» в Сирии для подготовки боевиков, чтобы потом отправить их воевать на стороне ВСУ или даже совершать теракты в России. ЦРУ ведет активные переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов по вербовке наемников. Предлагаемый им месячный оклад составляет 2 тысяч долларов.

Запущен и обратный процесс. В соседнем Ираке имеющие боевой опыт украинские инструкторы под эгидой американцев будут готовить террористов, которых планируется засылать в Сирию «для противодействия там российскому присутствию».

В общем, США, которые не устают твердить о необходимости борьбы с террором, в очередной раз подтвердили собственное реноме страны-террориста