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Звезды30 июня 2023 14:17

Звезды в отпуске: Рудковская отдохнула в Сан-Тропе, Утяшева и Воля — в Териберке, а Асмус — в Казахстане

Высокооплачиваемые артисты рассказали, куда они путешествуют этим летом
Ирина ВИКТОРОВА
Яна Рудковская на пляже Диор, куда ход стоит 17 тысяч рублей

Яна Рудковская на пляже Диор, куда ход стоит 17 тысяч рублей

Фото: соцсети

Июнь заканчивается и многие звезды уже успели укатить в отпуск. Рассказываем, где наши знаменитости отдыхают этим летом.

Россия

Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей, сыном Робертом и дочерью Софией проводила первый летний месяц в Мурманской области. Семья побывала в Териберке. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась впечатлениями: «Териберка - красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита, причем вблизи. Ребята из школы дайвинга, которые сопровождали нас, сказали, что это добрый знак и море нас приняло. Говорят, так близко кит не подплывал никогда. Баренцево море - одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала.

Утяшева на полуострове Средний

Утяшева на полуострове Средний

Фото: соцсети

В Териберке застали настоящие белые ночи. Роберт и София в шоке - ночью солнце светило как днем, очень необычные ощущения. Двое суток провели в тундре и Баренцевом море, исследовали прекрасную природу Кольского полуострова. Больше всего умиляют карликовые деревья, совсем крошечные березки. Такого в других местах не посмотришь. Очень рада, что удается показать детям, какой разной бывает наша страна. Мы съездили на полуострова Рыбачий и Средний. 70% мурманчан не бывали здесь, а башкирка и пензюк приехали. По словам гида: полуострову Средний более 1,5 млрд лет. Когда гуляешь по каньону, будто переносишься во времени. Здесь невероятная природа и воздух. Тысячи озер, растений, животных». Самым ярким по эмоциям впечатлением для Ляйсан стало первое в ее жизни погружение на глубину - и сразу в Северном Ледовитом океане. Утяшева тут же сообщила полезную информацию: фридайвинг - хороший лимфодренаж: «При нагрузке под водой «худеется» на 2 - 3 килограмма. Проверено на себе». Семья останавливалась в четырехзвездочном туристическом комплексе — в коттедже с панорамными окнами.

Семья Паши Воли в Териберке полюбил один ресторан — а это местные угощения оттуда

Семья Паши Воли в Териберке полюбил один ресторан — а это местные угощения оттуда

Фото: Соцсети

Турция

Клава Кока совместила работу с отдыхом. Певица выступала в турецком отеле. И решила отдохнуть на курорте: каталась на досках для плавания, вкусно ест и, как всегда, общается с поклонниками.

Кока и ее идеальная фигура

Кока и ее идеальная фигура

Фото: Соцсети

Анна Семенович вывезла на турецкий курорт родителей, брата. Певица отдыхает в шикарном отеле в Кемере. Анна делится яркими моментами отдыха: «Здесь очень комфортные номера с выходом к бассейну. Мы каждый день загораем в своей кабине на пирсе, это дает мне возможность пообщаться с семьей, находиться в более приватной обстановке. Тут очень вкусная еда, вчера я сорвалась и наелась сладкого, но сегодня у меня разгрузочный день - идем в рыбный ресторан! Море теплое, солнце золотит кожу».

Анна Семенович нарушает диету в отеле, где «все включено»

Анна Семенович нарушает диету в отеле, где «все включено»

Фото: соцсети

Актер и режиссер Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) и его жена артистка Мария Кукушкина только поженились и тут же улетели. Молодожены проводят медовый месяц в городе Каш на средиземноморском побережье Турции. Температура воздуха на курорте +31, воды +28. Супруги ездят на экскурсии и проводят время на пляже.

Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) и его жена артистка Мария Кукушкина проводят медовый месяц на пляже

Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) и его жена артистка Мария Кукушкина проводят медовый месяц на пляже

Фото: соцсети

Казахстан

Актриса Кристина Асмус с друзьями съездила на Кольсайские озера и Чарынский каньон. Асмус рассказала о путешествии в Казахстан: «Всего двое суток без сна, выезд в пять утра из отеля. Восемь часов в дороге, часами пешком по жаре и ноги в кровь. Но эмоций - буря, глаза накормлены. Знаю, что немногие местные здесь были. Обязательно съездите. Ничего красивей и гипнотичней природы нет». На экскурсии и путешествие Асмус отправилась после работы в Казахстане: «Здесь красиво, тепло, вкусно и люди просто прекрасные. А какое чувство юмора у казахов: что ни таксист то стендап».

Асмус и ее путешествие в Казахстан

Асмус и ее путешествие в Казахстан

Фото: Соцсети

Марокко

Телеведущая Екатерина Андреева побывала в июне в Марокко. Андреева рассказала: «В Марокко есть интереснейший музей украшений. И там самая красивая (на мой взгляд) коллекция из Узбекистана. Браслетом можно (если что) нанести непоправимый урон внешности и даже жизни злоумышленника - уж очень тяжелый. Но, учитывая стародавние времена и постоянные набеги и опасности - весьма полезная вещица». Андреева оценила бассейны, наполненные до краев лепестками роз. Екатерина побывала на множестве экскурсий, а также в музее Ив Сен-Лорана в Марракеше.

Андреева Екатерина в музее украшений

Андреева Екатерина в музее украшений

Фото: соцсети

Франция

Продюсер Яна Рудковская одна провела почти неделю на Лазурном берегу в Сан-Тропе. На средиземноморский курорт Рудковская поехала «для вдохновения, потому что без него не получается ни один серьезный проект делать». Рудковская в телеграм-канале сообщила гламурные новости курорта: «Во время этой поездки в Сан-Тропе у меня был настоящий контрольный обход. Самый популярный пляж у Gucci. Затем Dior с их большим поп-ап стором. На третьем Jacquemus с мини пляжным магазином, на четвертом - Dolce&Gabbana. А вот у Gucci на пляже стоят вешалки с одеждой бренда, как на побережьях Сочи или Турции (только не паль), смотрится очень аутентично. Сейчас в магазинах в основном иностранцы, людей мало. Практически никого из русских не видела, в целом - для нас и не сезон, обычно наши едут в июле — августе. Но и отношение к русским прекрасное. Я всегда на вопрос «откуда вы» - отвечала, что из России: никаких проблем не возникало. И сервис был, и шампанское - ничего не изменилось с прежних времен. Все сочувствовали с позавчерашней историей (речь о событиях 24 июня), спрашивали все ли в России будет в порядке. Потому что очень любят русских, особенно в Сан-Тропе. Больше всего понравилось у Dior - тут же ты можешь пообедать, купить что-то, действительно крутое и отдохнуть на лежаках. 180 евро, выньте – положите».

180 евро – 17 тысяч рублей за вход на модный пляж Сан-Тропе.

Пресняков и Подольская в Испании

Пресняков и Подольская в Испании

Фото: соцсети

Испания

Наталья Подольская с сыновьями, сестрой и племянницами уехала в солнечную Испанию. Остановились в отеле города Дения. На Коста-Бланке сейчас температура и воды, и воздуха +26. Певица с детьми загорает и купается на Средиземном море. На пару дней к жене и детям прилетел Владимир Пресняков – у главы семейства полно работы в Москве.

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