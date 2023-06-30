Звезды в отпуске: Рудковская отдохнула в Сан-Тропе, Утяшева и Воля — в Териберке, а Асмус — в Казахстане

Яна Рудковская на пляже Диор, куда ход стоит 17 тысяч рублей Фото: соцсети

Июнь заканчивается и многие звезды уже успели укатить в отпуск. Рассказываем, где наши знаменитости отдыхают этим летом.

Россия

Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей, сыном Робертом и дочерью Софией проводила первый летний месяц в Мурманской области. Семья побывала в Териберке. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась впечатлениями: «Териберка - красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита, причем вблизи. Ребята из школы дайвинга, которые сопровождали нас, сказали, что это добрый знак и море нас приняло. Говорят, так близко кит не подплывал никогда. Баренцево море - одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала.

Утяшева на полуострове Средний Фото: соцсети

В Териберке застали настоящие белые ночи. Роберт и София в шоке - ночью солнце светило как днем, очень необычные ощущения. Двое суток провели в тундре и Баренцевом море, исследовали прекрасную природу Кольского полуострова. Больше всего умиляют карликовые деревья, совсем крошечные березки. Такого в других местах не посмотришь. Очень рада, что удается показать детям, какой разной бывает наша страна. Мы съездили на полуострова Рыбачий и Средний. 70% мурманчан не бывали здесь, а башкирка и пензюк приехали. По словам гида: полуострову Средний более 1,5 млрд лет. Когда гуляешь по каньону, будто переносишься во времени. Здесь невероятная природа и воздух. Тысячи озер, растений, животных». Самым ярким по эмоциям впечатлением для Ляйсан стало первое в ее жизни погружение на глубину - и сразу в Северном Ледовитом океане. Утяшева тут же сообщила полезную информацию: фридайвинг - хороший лимфодренаж: «При нагрузке под водой «худеется» на 2 - 3 килограмма. Проверено на себе». Семья останавливалась в четырехзвездочном туристическом комплексе — в коттедже с панорамными окнами.

Семья Паши Воли в Териберке полюбил один ресторан — а это местные угощения оттуда Фото: Соцсети

Турция

Клава Кока совместила работу с отдыхом. Певица выступала в турецком отеле. И решила отдохнуть на курорте: каталась на досках для плавания, вкусно ест и, как всегда, общается с поклонниками.

Кока и ее идеальная фигура Фото: Соцсети

Анна Семенович вывезла на турецкий курорт родителей, брата. Певица отдыхает в шикарном отеле в Кемере. Анна делится яркими моментами отдыха: «Здесь очень комфортные номера с выходом к бассейну. Мы каждый день загораем в своей кабине на пирсе, это дает мне возможность пообщаться с семьей, находиться в более приватной обстановке. Тут очень вкусная еда, вчера я сорвалась и наелась сладкого, но сегодня у меня разгрузочный день - идем в рыбный ресторан! Море теплое, солнце золотит кожу».

Анна Семенович нарушает диету в отеле, где «все включено» Фото: соцсети

Актер и режиссер Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) и его жена артистка Мария Кукушкина только поженились и тут же улетели. Молодожены проводят медовый месяц в городе Каш на средиземноморском побережье Турции. Температура воздуха на курорте +31, воды +28. Супруги ездят на экскурсии и проводят время на пляже.

Андрей Гордин (сын Юлии Меньшовой) и его жена артистка Мария Кукушкина проводят медовый месяц на пляже Фото: соцсети

Казахстан

Актриса Кристина Асмус с друзьями съездила на Кольсайские озера и Чарынский каньон. Асмус рассказала о путешествии в Казахстан: «Всего двое суток без сна, выезд в пять утра из отеля. Восемь часов в дороге, часами пешком по жаре и ноги в кровь. Но эмоций - буря, глаза накормлены. Знаю, что немногие местные здесь были. Обязательно съездите. Ничего красивей и гипнотичней природы нет». На экскурсии и путешествие Асмус отправилась после работы в Казахстане: «Здесь красиво, тепло, вкусно и люди просто прекрасные. А какое чувство юмора у казахов: что ни таксист то стендап».

Асмус и ее путешествие в Казахстан Фото: Соцсети

Марокко

Телеведущая Екатерина Андреева побывала в июне в Марокко. Андреева рассказала: «В Марокко есть интереснейший музей украшений. И там самая красивая (на мой взгляд) коллекция из Узбекистана. Браслетом можно (если что) нанести непоправимый урон внешности и даже жизни злоумышленника - уж очень тяжелый. Но, учитывая стародавние времена и постоянные набеги и опасности - весьма полезная вещица». Андреева оценила бассейны, наполненные до краев лепестками роз. Екатерина побывала на множестве экскурсий, а также в музее Ив Сен-Лорана в Марракеше.

Андреева Екатерина в музее украшений Фото: соцсети

Франция

Продюсер Яна Рудковская одна провела почти неделю на Лазурном берегу в Сан-Тропе. На средиземноморский курорт Рудковская поехала «для вдохновения, потому что без него не получается ни один серьезный проект делать». Рудковская в телеграм-канале сообщила гламурные новости курорта: «Во время этой поездки в Сан-Тропе у меня был настоящий контрольный обход. Самый популярный пляж у Gucci. Затем Dior с их большим поп-ап стором. На третьем Jacquemus с мини пляжным магазином, на четвертом - Dolce&Gabbana. А вот у Gucci на пляже стоят вешалки с одеждой бренда, как на побережьях Сочи или Турции (только не паль), смотрится очень аутентично. Сейчас в магазинах в основном иностранцы, людей мало. Практически никого из русских не видела, в целом - для нас и не сезон, обычно наши едут в июле — августе. Но и отношение к русским прекрасное. Я всегда на вопрос «откуда вы» - отвечала, что из России: никаких проблем не возникало. И сервис был, и шампанское - ничего не изменилось с прежних времен. Все сочувствовали с позавчерашней историей (речь о событиях 24 июня), спрашивали все ли в России будет в порядке. Потому что очень любят русских, особенно в Сан-Тропе. Больше всего понравилось у Dior - тут же ты можешь пообедать, купить что-то, действительно крутое и отдохнуть на лежаках. 180 евро, выньте – положите».

180 евро – 17 тысяч рублей за вход на модный пляж Сан-Тропе.

Пресняков и Подольская в Испании Фото: соцсети

Испания

Наталья Подольская с сыновьями, сестрой и племянницами уехала в солнечную Испанию. Остановились в отеле города Дения. На Коста-Бланке сейчас температура и воды, и воздуха +26. Певица с детьми загорает и купается на Средиземном море. На пару дней к жене и детям прилетел Владимир Пресняков – у главы семейства полно работы в Москве.

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