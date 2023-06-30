Народные рецепты от комаров: что реально помогает вместо химии

Корреспондент «КП» несколько дней спасалась от комаров исключительно с помощью приятных запахов Фото: Анна КУКАРЦЕВА

Мы привыкли, что от летающих кровососов работает только «химия» - фумигаторы с пластинами или жидкостями дома, тлеющие спирали на природе, а на себя порой приходится выливать изрядное количество жидкостей и спреев, чтобы наглые комары не облепляли с ног до головы.

По отзывам из интернета помогают эфирные масла, цветы герани, лимон, утыканный гвоздикой, и вода с ванилином. Фото: Анна КУКАРЦЕВА

И все мы понимаем: лишний раз пользоваться вонючими веществами ужасно не хочется, но куда деваться – сожрут ведь! И я решила попробовать народные методы. По отзывам из интернета помогают эфирные масла, цветы герани, лимон, утыканный гвоздикой, и вода с ванилином. Вы не поверите, но это реально работает!

Эфирные масла справились на отлично Фото: Анна КУКАРЦЕВА

1. Эфирные масла справились на отлично

Три дня подряд я обмазывала одежду разными эфирными маслами (чайное дерево, лаванда), а на шторы в спальне капала сладкий апельсин. Рядом на тумбочке стояло блюдце с ваткой, смоченной тем же апельсином.

Вечером масла сдерживали натиск комаров не менее четырех часов. Ночью нас не трогали вообще. Дополнительный «побочный» эффект – всю ночь мне снилось, что я плыву на корабле с апельсинами, настроение утром было оранжевое. Удивляюсь, что не превратилась в Чебурашку.

Кстати, некоторые рекомендуют добавлять эфирные масла в детский крем (у которого самый простой, ненавязчивый запах), чтобы смазывать открытые участки тела. Я не пробовала, мне хватало запаха на одежде. Но в теории должно сработать. Только для начала испытайте на маленьком участке тела, чтобы проверить на аллергию! Все же эфирные масла способны ее спровоцировать, особенно, если есть склонность.

Что касается горшков с геранью, которые стояли рядом с нами, если честно, эффекта не ощутила. Фото: Анна КУКАРЦЕВА

2. Герань – эффекта не увидела

Что касается горшков с геранью, которые стояли рядом с нами, если честно, эффекта не ощутила. Ну и, кроме того, на нас уже были налиты эфирные масла. Возможно, сработало все разом.

Лимон с гвоздикой работал очень неплохо: комары к нему близко не подлетали. Фото: Анна КУКАРЦЕВА

3. Лимон с гвоздикой – тоже сработало

Лимон с гвоздикой работал очень неплохо: комары к нему близко не подлетали. И самое главное – этот «ежик» совершенно невероятно пах! Так что это еще и прекрасная расслабляющая ароматерапия. И, кстати, борьба против микробов – ведь гвоздика обладает признанным антибактериальным и противовирусным эффектом.

Ванильной водой брызгали детей. К ним комары тоже не приставали, но, правда, эффект был меньше, хватало часа на 1,5. Фото: Анна КУКАРЦЕВА

4. Ванильная вода – чуть слабее эфирных масел

Ванильной водой брызгали детей. К ним комары тоже не приставали, но, правда, эффект был меньше, хватало часа на 1,5. А, может, концентрация нужна больше – я разбавляла ванилин на кончике чайной ложки в кружке теплой воды, при этом запах был сногсшибательный!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Почему работают эфирные масла

- У комаров очень развитое обоняние, - говорит кандидат биологических наук, ведущий канала «Каждой твари по паре», популяризатор знаний о природе России Павел Глазков. – Реагируют они на концентрацию углекислого газа, который мы выдыхаем, и концентрацию молочной кислоты, то есть запах пота. Конечно, у них еще глаза-тепловизоры, которые замечают в темноте инфракрасное излучение, то есть выделяемое нами тепло. Потому на потеющего человека с повышенной температурой и кашлем они будут реагировать быстрее всего. Но вы сами наверняка замечали: если выходите на пробежку в парк, то за вами немедленно полетит толпа «поклонниц» - облако комарих. Они пристраиваются в шлейф, который тянется за спортсменом – углекислый газ и мочевая кислота.

В этом случае запахи эфирных масел работают как двойная защита: во-первых, маскирующая, во-вторых, отпугивающая, как все незнакомое. Надо сказать, что кровь нужна комарихам только для размножения, а питаются они исключительно нектаром, как и их партнеры-комары. Причем предпочитают нектар непопулярных у пчел цветов, например, лопуха, пижмы, тысячелистника, которые бабочкам и шмелям кажутся горькими. Так что нелюбимые нами всеми комары нужны для того, чтобы не погибли некоторые виды растений.

Фото: Анна КУКАРЦЕВА

КСТАТИ

Как бороться с осами и комарами: простая, но эффективная ловушка

Нужна пластиковая бутылка 1,5-2 литра, у которой мы отрезаем горлышко (примерно 7-10 см от пробки).

- Для комаров готовим такую смесь: стакан теплой воды, градусов 40, то есть температуры человеческого тела, чайная ложка сахара и полчайной ложки дрожжей. Все это хорошо размешиваем, выливаем в бутылку и затыкаем отрезанным горлышком как воронкой. Бутылку лучше обернуть смятой газетой и поставить в целлофан, создав таким образом эффект термоса, чтобы вода дольше не остывала. Или можно использовать сумку-холодильник, которая будет держать тепло. Наша задача, чтобы дрожжи забродили и начали выдавать углекислый газ – комары полетят на его запах, пролетят в узкое горлышко, а назад вылететь уже не смогут. Так ловушка «захлопнется». Я видел бутылки, под завязку набитые комарами, - рассказывает Павел Глазков.

Для ос такая ловушка тоже подойдет, только на дно нужно положить размятые переспевшие виноградины, которые будут издавать очень сильный аромат, привлекательный для ос. Любят они и мясо, рыбу, но виноград все же лучший выбор для нашего обоняния.

Кстати, есть и готовые ловушки для ос, продаются на маркетплейсах от 200 рублей.

ВОПРОС РЕБРОМ

В Финляндии нашли комаров-распространителей лихорадки Западного Нила. Долетят ли они до нас?

- Вы удивитесь, — говорит биолог, — но вообще-то эти комары в Ленобласти живут очень давно. Встречаются они и в других областях - на юге Карелии и в теплых краях. Например, в 1999 году в Волгоградской области была вспышка лихорадки Западного Нила, которую, к счастью, удалось взять под контроль. Хочу успокоить: несмотря на то, что в нашей стране водятся и малярийные комары, и комары, которые способны переносить различные лихорадки, вспышек этих болезней не будет, ведь у нас нет природных очагов. То есть таких природных условий, ландшафта с особым биоценозом (теплых болот, например), в которых разносчики бы благоденствовали и размножались. Да, еще в 20-х годах прошлого века в теплых южных областях, но и не только в них, а даже в прохладной Ленобласти было много вспышек малярии. И в Москве в 20-х годах было несколько сотен тысяч заболевших. Но с малярией успешно боролись (во-первых, массово лечили больных, во-вторых, травили инсектицидами насекомых, где-то осушали болота, в которых они размножались). Так что к 50-м годам в СССР малярию фактически победили.

И несмотря на то, что популяция малярийных комаров и других видов у нас сохранилась, она слишком мала, чтобы вызвать вспышки заболеваний. И, безусловно, очень много факторов должно сойтись, чтобы комар передал человеку болезнь – тут и время, сколько он пил кровь, и количество возбудителей, живущих непосредственно в комаре, и состояние иммунитета человека. Так что я бы не волновался по поводу лихорадки Западного Нила в России.