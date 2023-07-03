Новая привычка: как округление помогает более 400 благотворительным фондам России

Сервис Яндекс Go в Екатеринбурге добавил функцию округления чеков при аренде электросамокатов. Ее можно подключить в меню приложения («Управление округлением», далее — настройки для сервиса «Самокаты»). Средства направят в фонд «Помощь рядом». Кроме уральской столицы опция стала доступна и в других городах присутствия самокатов сервиса — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

После настройки округление происходит автоматически. Можно выбрать сумму, кратную 10, 50 или 100. В качестве примера округления до 10: сервис приводит чек на 223 рубля — с карты пользователя спишется 230 рублей. 7 рублей — небольшая сумма, но пользователей, подключивших функцию (она также доступна в Такси, Еде, Лавке и других сервисах), сегодня уже больше 940 тысяч. За прошлый год фонд «Помощь рядом» собрал 177 млн рублей благодаря округлению. Яндекс добавил в фонде еще 113 млн рублей.

Руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский назвал «Помощь рядом» вкладом в системную благотворительность.

– Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах, – отметил Леонид Ясиновский.

За прошлый год екатеринбуржцы, включившие округление в сервисах Яндекса, собрали для проекта «Помощь рядом» 3,74 миллиона рублей.

По сумме сборов Екатеринбург опередил Казань и Краснодар.

Собранные округлением средства идут в помощь более чем 400 фондам. Такси организует бесплатные поездки для подопечных благотворительных организаций, которым трудно самостоятельно передвигаться по городу. Лавка, Еда и Маркет помогают с закупкой товаров и продуктов.