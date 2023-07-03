Помогать благотворительным фондам стало проще: что изменилось

Функция округления стоимости поездки стала доступна при оплате аренды электросамокатов в приложении Яндекс Go в Санкт-Петербурге. Разницу сервис направит в благотворительный фонд «Помощь рядом». Опция работает и в других городах присутствия желтых самокатов — Москве, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре.

Округление чеков подключается в личном кабинете в приложении (пункт «Управление округлением», далее настройте округление для сервиса «Самокаты»). Пользователь может выбрать размер округления — до 10, 50 или 100. Например, при счете 183 рубля за поездку и округлении до 10 с карты спишется 190 рублей.

За прошлый год фонд «Помощь рядом» таким способом получил от благотворителей 177 млн рублей. Еще 113 млн рублей Яндекс добавил из средств компании. Сейчас опция округления подключена у 940 тысяч пользователей.

– «Помощь рядом» дает возможность быть частью неравнодушного сообщества и вносить свой вклад в развитие системной благотворительности. Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах», – отметил руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский.

В 2022 году Санкт-Петербург занял второе место среди российских городов по сборам с округления в сервисах Яндекса. В 2022 году округлением хотя бы раз воспользовались почти 55 тысяч жителей города. Вместе они собрали для проекта «Помощь рядом» почти 21 миллион рублей.

Округление доступно и в других сервисах Яндекса: Такси, Еда, Лавка, Заправки и на Маркете. Средства идут в помощь более чем 400 фондам. Такси организует бесплатные поездки для подопечных, которым тяжело самостоятельно передвигаться, а Лавка, Еда и Маркет — помогают с закупкой необходимого.