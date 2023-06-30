Колу и аналоги обложат акцизом. Насколько дороже станет газировка?

Новый акциз теперь будет распространяться на те газированные напитки, где добавлен сахар или другие подсластители Фото: Shutterstock

В борьбе за здоровое питание, похоже, все средства хороши. Особенно рыночные. О том, что напитки с высоким содержанием сахара, вредны для здоровья, говорят уже давно. Но реальных препонов для их потребления, в том числе детьми, власти не создавали. С 1 июля первый барьер появился.

Новый акциз теперь будет распространяться на те газированные напитки, где добавлен сахар или другие подсластители (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), а количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка.

- При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2 процента включительно, - поясняют в Федеральной налоговой службе.

Стоимость новой акцизной марки составит семь рублей за штуку. То есть именно на эту сумму должна будет подорожать каждая бутылка или банка газировки. За счет нововведения в правительстве планируют дополнительно собрать с бизнеса 35 млрд рублей в год. Как обещают, их направят не в общий бюджетный котел, а на целевую программу. За счет этих денег планируют финансировать мероприятия по борьбе с сахарным диабетом.

Механизм примерно похож на тот, что был придуман при повышении подоходного налога до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Дополнительные сборы с него тоже поступают только на целевые расходы. Для этого в федеральном бюджете есть отдельная запись.

При этом под действие акциза не будут подпадать напитки естественного брожения. То есть, кефир и квас. Освободят от дополнительного налога нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки, где доля добавленных подсластителей не превышает установленной нормы (тех самых пяти граммов на сто миллилитров).

Как считают эксперты, по сути, тем самым государство стимулирует производство более полезных для здоровья напитков.