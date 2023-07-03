В самокатах Яндекс Go теперь можно включить округление чеков в помощь благотворительным фондам

В приложение Яндекс Go добавили функцию округления при оплате аренды электросамокатов. Разница пойдет благотворительным фондам. Подключить опцию могут пользователи, которые заинтересованы в системной благотворительности, а сделать это проще простого. Округление чеков включается в меню приложения Яндекс Go в разделе «Помощь рядом». Функция появилась во всех городах присутствия сервиса — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. Ранее округление запускали для поездок в такси, заказов из Еды, Лавки, на Маркете, а также Заправок.

Пользователь может выбрать величину округления — до 10, 50 или 100. Например, если выбрать округление до 10, то при цене поездки 223 рубля с карты спишется 230 рублей. В фонде «Помощь рядом» говорят: это только кажется, что семь рублей — это немного, но это не так. Округление подключено уже у 940 тысяч пользователей. За 2022 год фонд «Помощь рядом» собрал 177 млн рублей, и еще 113 млн из средств бизнеса внес Яндекс.

– «Помощь рядом» дает возможность быть частью неравнодушного сообщества и вносить свой вклад в развитие системной благотворительности. Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах, – рассказал руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский.

«Помощь рядом» сотрудничает более чем с 400 благотворительными организациями в России. Направления Лавка, Еда и Маркет помогают с закупкой необходимого фондам, а Такси организует бесплатные поездки для подопечных — на лечение, реабилитацию, учебу и по другим неотложным делам.