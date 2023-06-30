38 руб. 36 коп. на одну акцию за 2022 год: акционеры «Роснефти» утвердили выплату дивидендов

30 июня состоялось годовое собрание акционеров «Роснефти» Акционеры компании утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, а также выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие прошлого года, общий дивиденд на акцию за 2022 год составляет 38 руб. 36 коп., а сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Что соответствует половине чистой прибыли копании за 2022 год.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЕТ

Напомним, нефтяная компания выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на выплаты 50% от чистой прибыли компании по МСФО. При этом компания ни разу не нарушила взятые на себя обязательства перед акционерами.

«Суммарные дивиденды «Роснефти» за 2022 год составляют 38,36 руб. на акцию. Это является вторым по величине показателем в дивидендной истории компании, - отметил инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. - При этом текущая дивидендная доходность за 2022 год по акциям «Роснефти» находится на уровне 10,1%. Это очень высокий показатель для российского рынка. Например, аналогичный показатель «Новатэка» составляет 6,1%, Сургутнефтегаза – 3%, НКНХ – 1,6%, Норникеля – 6,7%, Полюса – 5%, «Фосагро» - 8,9%, «Русгидро» - 9,2%».

Эксперт считает, что таким образом компания в очередной раз продемонстрировала своим акционерам, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать стабильные финансовые результаты, но и выполнять обязательства перед своими акционерами.

«Не удивительно, что с сентября 2022 года акции нефтяной компании на бирже выросли на 90%. Это говорит о доверии инвесторов и акционеров, а также их вере в бизнес-модель компании, - сообщил Сергей Суверов. - Другим интересным фактом, подтверждающим привлекательность ценных бумаг нефтяной компании на рынке, является более чем трехкратный рост общего числа акционеров компании за последний год».

Кроме того, согласно годовому отчету нефтяной компании за 2022 год, который также был утвержден на годовом собрании акционеров, общее число акционеров нефтяной компании с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года выросло в 3,4 раза – до 796,6 тыс. человек. При этом рост с мая 2020 года еще более впечатляющий – в 4,2 раза.

РЕКОМЕНДАЦИЯ – «ПОКУПАТЬ»

На рынке высоко оценивают дальнейшие перспективы роста котировок предприятия. В своем отчете по нефтегазовой отрасли России аналитики Sber CIB повысили рекомендацию по акциям нефтяной компании сразу на 49% - до 520 рублей за акцию, а также дали рекомендацию «покупать». При этом по остальным компаниям нефтегазового сектора целевые цены были повышены от 3% до 23%.

В отчете «Сбер» признает, что среди всех компаний нефтегазового сектора только «Роснефть» в 2023 году может получить высокую чистую прибыль. По прогнозам аналитиков банка, чистая прибыль нефтяного гиганта в 2023 году может вырасти почти на 42% - до 1,15 трлн рублей, операционная прибыль – на 4,1%, до 1,77 трлн рублей. Таким образом, Sber CIB прогнозирует рост размера дивидендов компании по итогам 2023 года до 52 рублей за акцию, а дивидендная доходность может превысить 12%.

Еще более высокие ожидания роста акций «Роснефти» имеет банк «Ренессанс капитал», который в своем майском отчете озвучил прогноз на уровне 640 рублей за бумагу.

Блестящие перспективы акций компании многие аналитики связывают с низкими удельными затратами на добычу, а также перспективными добычными проектами, среди которых – флагманский «Восток Ойл».

Высокая эффективность добывающих активов позволяет компании на протяжении многих лет удерживать затраты на добычу углеводородов на уровне значительно ниже среднеотраслевых показателей. На конец марта показатель составляет менее 3 долларов за бнэ. У добывающих компаний Персидского залива показатель находится на уровне 3 долл./бнэ., у французской TotalEnergies – 5,5 долл./бнэ., у британской bp – 6,1 долл./бнэ., у норвежской Equinor – 6,5 долл./бнэ., у бразильской Petrobras – 7,5 долл./бнэ.

Сейчас «Роснефть» продолжают активное развитие проекта «Восток Ойл». По оценкам экспертов, его совокупная ресурсная база составляет 6,5 млрд тонн высококачественной низкосернистой нефти (содержание серы менее 0,05%) с показателем плотности на уровне 40 (по шкале API).