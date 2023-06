На годовом собрании акционеры «Роснефти» избрали новый состав Совета директоров компании в количестве 11 человек. В него переизбрали Главного исполнительного директора компании Игоря Сечина, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди, а также представителя катарского суверенного фонда QIA Хамада Рашида Аль Моханнади, вице-премьера правительства России Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, директора Московской школы экономики МГУ, академика РАН Александра Некипелова, а также главу компании Oil & Petroleum International Resources Педро Акино мл.

Кроме того, в состав Совета директоров компании вошли три новых представителя. Один из них – Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, избранный председателем совета директоров компании, который имеет 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В настоящее время Аль-Сада является Председателем попечительского совета Университета науки и технологий Дохи. С 2007 по 2011 годы Мухаммед Бин Салех Аль-Сада занимал пост государственного Министра по делам энергетики и промышленности Катара, с 2011 по 2018 годы – Министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum (ныне – QatarEnergy).

Вторым «новичком» совета директоров стал Говинд Коттис Сатиш - управляющий директор индийской Value Prolific Consulting Services Pvt Ltd (ValPro), которая ведет диверсифицированный бизнес, включающий общие консалтинговые услуги и организацию технологических решений для бизнеса в области IT. Сатиш почти 40 лет работал в Indian Oil, внеся ощутимый вклад в развитие одной из крупнейших нефтегазовых компаний Индии.

Третьим новым членом совета директоров стал ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. Он возглавляет один из ведущих отраслевых университетов уже более 15 лет, является автором более 100 научных и методических работ.

«Новые члены совета директоров - весьма авторитетные специалисты, обладающие громадным познаниями в нефтегазовой отрасли. Мухаммед Бин Салех Аль-Сада – знаковая фигура для ближневосточной энергетики. Он обладает более чем 35-летним опытом работы в отрасли, на протяжении семи лет был министром энергетики Катара и в этом качестве принимал активное участие в формировании альянса ОПЕК+… Он участвовал во всех основных ключевых процессах в нефтегазовой отрасли в прошлом десятилетии», - отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Эксперт считает, что вхождение в Совет директоров Говинда Коттис Сатиша подтверждает стратегическое значение Индии для российской компании. Он стал первым представителем этой страны, вошедшим с состав совета. Сатиш обладает почти 40-летним опытом работы в отрасли, занимал руководящие позиции в крупнейшей нефтяной компании Индии Indian Oil, в том числе в области трейдинга. С его приходом в российскую нефтяную компании, как считает эксперт, связи компании с партнерами из Индии будут только укрепляться.

«Эти назначения свидетельствуют о том, что даже вопреки колоссальному санкционному давлению и наложенным ограничениям «Роснефть» продолжает оставаться глобальным мейджором и несомненным авторитетом на мировом рынке», - резюмирует Леонид Крутаков.