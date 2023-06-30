Льготная ипотека для многодетных семей и упрощенные визы экспатам: Новые поручения Владимира Путина

Форум «Деловой России» с участием Президента РФ является ежегодной диалоговой площадкой. Фото предоставлено пресс-службой "Деловой России"
Владимир Путин общался с коммерсантами из объединения «Деловая Россия» еще в конце мая, но серия поручений по итогам встречи появилась только сейчас. Оно и не удивительно – вопросов было много, и Кремлю важно не упустить главное. Ведь, как не раз повторял глава страны, именно благодаря частному бизнесу экономика устояла под ударом санкций. Мы взяли самое важное из президентского документа.
Правительству поручено выделить допфинансирование для государственных лизинговых компаний, чтобы купить отечественные седельные тягачи. Это поддержит и производителей грузовиков, и транспортные компании.
Компании и должностные лица освобождаются от ответственности за невыполнение контракта, если сделка сорвалась из-за введенных Западом санкций.
Плюс кабмин должен обсудить возможность замены товаров, поставляемых по контракту, если первоначальные изделия оказались под санкциями, и ввести их в Россию не получается.
Для того, чтобы пункты приема металлолома не работали в обход правил, все расчеты в будущем должны весть строго по безналу.
Государственным институтам развития поручено проработать «инструменты и механизмы финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования».
«Провести анализ миграционного законодательства» для «выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности». Визы и разрешение на работу для экпатов (иностранных работников) должны упроститься.
Такое поручение – прямое следствие исторически низкой безработицы. Экономике не хватает рабочих рук, причем речь не о разнорабочих из Средней Азии, а о квалифицированных специалистах.
«Подготовить предложения по проведению в России пятилетия созидательного предпринимательского труда».
Правительству поручено подумать над новой льготной ипотекой для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Она будет касаться только больших квартир. Максимальный лимит стоимости 60 квадратов – 9 млн. рублей, 80 квадратов – 12 млн. рублей. Правда, эти цены не касаются Москвы и Петербурга.
Еще у родителей может появиться возможность получить кредитные каникулы по ипотеке, пока мама или папа находится в отпуске по уходу за ребенком.
«Минпромторгу рассмотреть вопрос о компенсации российским производителям потребительских непродовольственных товаров затрат на наружную рекламу в целях продвижения товаров».
Члены «Деловой России» на встрече с Путиным жаловались на давление правоохранителей. Организации поручено собрать идеи, как еще можно смягчить законы в экономической сфере.