Льготная ипотека для многодетных семей и упрощенные визы экспатам: Новые поручения Владимира Путина

Форум «Деловой России» с участием Президента РФ является ежегодной диалоговой площадкой. Фото предоставлено пресс-службой "Деловой России"

Владимир Путин общался с коммерсантами из объединения «Деловая Россия» еще в конце мая, но серия поручений по итогам встречи появилась только сейчас. Оно и не удивительно – вопросов было много, и Кремлю важно не упустить главное. Ведь, как не раз повторял глава страны, именно благодаря частному бизнесу экономика устояла под ударом санкций. Мы взяли самое важное из президентского документа.

ГРУЗОВИКИ

Правительству поручено выделить допфинансирование для государственных лизинговых компаний, чтобы купить отечественные седельные тягачи. Это поддержит и производителей грузовиков, и транспортные компании.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компании и должностные лица освобождаются от ответственности за невыполнение контракта, если сделка сорвалась из-за введенных Западом санкций.

Плюс кабмин должен обсудить возможность замены товаров, поставляемых по контракту, если первоначальные изделия оказались под санкциями, и ввести их в Россию не получается.

ЛОМ ПО БЕЗНАЛУ

Для того, чтобы пункты приема металлолома не работали в обход правил, все расчеты в будущем должны весть строго по безналу.

ДОРОГУ НАШИМ КОМПЬЮТЕРАМ

Государственным институтам развития поручено проработать «инструменты и механизмы финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭКСПАТЫ

«Провести анализ миграционного законодательства» для «выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности». Визы и разрешение на работу для экпатов (иностранных работников) должны упроститься.

Такое поручение – прямое следствие исторически низкой безработицы. Экономике не хватает рабочих рук, причем речь не о разнорабочих из Средней Азии, а о квалифицированных специалистах.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПЯТИЛЕТКА

«Подготовить предложения по проведению в России пятилетия созидательного предпринимательского труда».

ИПОТЕКА

Правительству поручено подумать над новой льготной ипотекой для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Она будет касаться только больших квартир. Максимальный лимит стоимости 60 квадратов – 9 млн. рублей, 80 квадратов – 12 млн. рублей. Правда, эти цены не касаются Москвы и Петербурга.

Еще у родителей может появиться возможность получить кредитные каникулы по ипотеке, пока мама или папа находится в отпуске по уходу за ребенком.

ПРОРЕКЛАМИРУЕМ СВОЕ

«Минпромторгу рассмотреть вопрос о компенсации российским производителям потребительских непродовольственных товаров затрат на наружную рекламу в целях продвижения товаров».

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ

Члены «Деловой России» на встрече с Путиным жаловались на давление правоохранителей. Организации поручено собрать идеи, как еще можно смягчить законы в экономической сфере.