Александр Куренков принял в Питере парад пожарных

Фото: скриншот блога Ильи Варламова.

Необычный парад, посвящённый 220-летию первой профессиональной пожарной охраны Санкт-Петербурга - Петрограда - Ленинграда - Санкт-Петербурга прошел в эту пятницу, 30 июня, в Северной столице. (см. видео.)

По Соборной площади прошли более 600 бойцов и командиров пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга и Москвы.

Настоящим украшением праздничного марша стали и 120 единиц пожарной техники разных лет.

Все машины двигались по брусчатке на своём ходу!

- Пожарная охрана Санкт-Петербурга обеспечивает надежную защиту его жителей от огня, - заявил в этот день глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков - впрочем, эти слова можно отнести и к коллективу российских спасателей в целом. - Бойцы не раз проявляли примеры истинного мужества и героизма, всегда приходили на помощь в экстренных ситуациях.

Сегодня на вооружении пожарно-спасательных подразделений - самая современная техника и снаряжение.

Но, как и сотню лет назад, пожарная охрана - это, в первую очередь, люди! Профессионалы высшего класса, посвятившие свою жизнь благородному делу спасения населения.

Кстати, старт этому необычному празднику дал традиционный полуденный выстрел из Пушки Нарышкина на бастионе Петропавловской крепости.

На этот раз выстрел произвели в честь огнеборцев. У орудия находился почетный ветеран пожарной охраны Валерий Ардашев.

Театрализованное - красочное, с выдумкой - представление было посвящено славным вехам истории пожарной охраны города на Неве.