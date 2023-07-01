«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила пять атак ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Времевский выступ ВСУ покоя не дает

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила пять атак ВСУ, уничтожив полторы роты, три бронемашины, пять автомобилей, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 и самоходку «Гвоздика». Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя два взвода, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одну Д-20 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила наскок мотопехотной роты противника в направлении Старомайорского в ДНР, на Запорожском направлении пресекла попытку противника провести силами мотопехотного взвода разведку боем и разметала ДРГ в Работино. Общие потери противника - 120 человек, четыре бронемашины, два автомобиля, американская артсистема М777 и гаубица «Мста-Б» и Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отразила две атаки ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР, уничтожив до 50 боевиков, две бронемашины, и два автомобиля. На Херсонском направлении уничтожено до 45 националистов, четыре автомобиля, РСЗО «Град», две артсистемы М777 производства США и гаубица «Мста-Б». Силы ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и 10 БПЛА. А турки все завод беспилотников проектируют.

Западную бронетехнику ВСУ бросили на штурм Артемовска

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что батальонно-тактические группы ВСУ при помощи артиллерии, бронетехники и танков из стран НАТО пытались прорвать линию обороны российских сил в окрестностях Артемовска в ДНР. Все атаки противника были отражены, часть бронетехики придется ремонтировать. И в Киеве ведь до сих пор сдачу Бахмута так и не признали.

Фермеры Восточной Европы ненавидят Украину с ее зерном

В Parlamentnilisty уверены, что фермеры из Восточной Европы ожидают кризис из-за наплыва зерна из незалежной. Авторы материала считают высоким риск то, что соглашение с Россией об экспорте зерна накроется медным тазом, и самостийная вновь станет основной житницей Старого Света. После прекращения зерновой сделки украинская пшеница направится эшелонами прямо в Восточную Европу, либо через нее, что не устраивает остальных аграриев Европы. В июне ЕС продлил запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию до 15 сентября. Ограничен импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины. И только президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство не станет ограничивать ввоз зерна из незалежной, несмотря на протесты местных крестьян. А тем, похоже придется вспомнить поговорку «баба с возу — кобыле легче».

Американская конгрессмен сочла ВСУ нацистским формированием

Марджори Тейлор Грин, конгрессмен-республиканка от штата Джорджия осудила шестого президента незалежной за отмену выборов. А еще назвала украинские нацбаты нацистами. Грин высмеяла Зеленского. Прошлась по его актерскому прошлому. Подчеркнула полную зависимость от поставок оружия, боеприпасов и финансовой помощи из Штатов. Резко осудила за отмену выборов до конца боевых действий, а также за тотальный контроль над СМИ. Комментируя встречу Зеленского с международной рабочей группой по вопросам экологических последствий конфликта на Украине, которая состоялась 29 июня, конгрессмен назвала трагикомика командующим нацистской армией. Возможно, парламентарий решила почерпнуть информацию у RT.

Трамп считает, что Киеву придется уступить часть территорий ради мира

Дональд Трамп полагает, что киевскому режиму придется уступить часть своей территории Москве. Таковой станет цена за остановку боевых действий. В интервью Reuters Трамп заявил, что если б он возглавлял США, все было бы предметом переговоров, и украинцы, которые защищают свою землю, заслуживают одобрения. Трамп также отметил, что для этого требуется хороший посредник или переговорщик. Сейчас его нет, а Трамп — вот он, тут как тут. Узнав о заявлении Трампа шестой украинский президент выразил сомнения в способности бывшего президента США решить ситуацию. А сам то Зеленский, конечно, ее разрешит как надо.

На Украине резко повышают коммунальные тарифы

В Киеве принято решение о повышении в два этапа тарифов на водоснабжение и водоотведение. Цены поднимут на треть с 1 июля. Заявила об этом Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины. Второй этап повышения тарифов на воду пойдет с 1 сентября. По данным члена комиссии Руслана Кайдаша рост платежки на воду и водоотведение для среднестатистической семьи составит около 60 гривен (140 рублей). А еще на Украине возник дефицит электроэнергии, требуются поставки электричества из-за рубежа. Вопрос на засыпку — у кого они купят излишки?

Белый дом темнит насчет поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил, что ему не известно о конкретных «неизбежных решениях», касающихся поставок Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Райдер признал, что видел сообщения американских СМИ о планах таких поставок незалежной. Ранее издание Wall Street Journal утверждало, что уже в ближайшее время Белый дом одобрит отправку ракет ATACMS с дальностью до 300 км киевскому режиму в количестве, способном создать проблемы российским войскам на южном направлении. Встретим без объятий.

Маск оригинально отреагировал на отмену выборов в незалежной

Илон Маск опубликовал в соцсетях смайл с моноклем под новостью о решении лидера незаледжной отменить выборы на Украине. Американский миллиардер вероятно, хотел призвать всех обратить пристальное внимание на странное решение Зеленского. Лучше бы он его вызвал на бой в Колизее — вместо задохлика Цукерберга.

Залужный просит 40 самолетов «для победы»

The Washington Post приводит слова главнокомандующий ВСУ Залужного, который призывает Запад готовиться к худшему относительно развития ситуации на Украине. Главком утверждает: «Мы стараемся свести к минимуму возможные последствия того, что может быть, но готовиться надо к худшим сценариям». По словам Залужного, в ходе контрнаступления украинская армия не сможет добиться «быстрых успехов», поскольку у нее нет «превосходства в воздухе». Залужный заявил: «Натовских самолетов, которые дежурят у наших границ, в два раза больше, чем у России. Дайте хотя бы треть нам. Я не прошу 120 самолетов. Достаточно ограниченного количества». То есть майская контузия все-таки сказалась — этот генерал хочет 40 самолетами решит исход конфликта?

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